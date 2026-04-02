ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 7.4 ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ, ಓರ್ವ ಸಾವು, ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ: ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 7.4 ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 2, 2026 at 10:42 AM IST

ಜಕಾರ್ತಾ( ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ): ಪೂರ್ವ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.4 ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಸುಲವೇಸಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಹಲವಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು 1.20 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು 126.35 ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಲವೇಸಿ ಮತ್ತು ಮಾಲುಕು ದ್ವೀಪ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊಲುಕ್ಕಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್‌ಜಿಎಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 7.8 ತೀವ್ರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಭೂಕಂಪವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:48 ಕ್ಕೆ ಮೊಲುಕ್ಕಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್‌ಜಿಎಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಸುಲವೇಸಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮನಾಡೊ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವೊಂದು ಕುಸಿದು ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಎಎಫ್‌ಪಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮನಾಡೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವ ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು ಮತ್ತೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಸಿದ ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು" ಎಂದು ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಭೂಕಂಪದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿನ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ "ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಳು" ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಹವಾಯಿ ಮೂಲದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರವು "ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿನ 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ಒಳಗೆ", ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಭೂಕಂಪ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಅದೇ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ "ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಳು" ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯುಎಸ್‌ಜಿಎಸ್ ತನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿತು.

ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ, ಉತ್ತರ ಮಿನಾಹಾಸಾದಲ್ಲಿ 75 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ, ಬಿಟುಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ (8 ಇಂಚು) ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಹಲ್ಮಹೆರಾದಲ್ಲಿ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ (ಒಂದು ಅಡಿ) ಎತ್ತರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ BMKG ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೊನೊಲುಲುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರವು ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸಣ್ಣ ಅಲೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಹವಾಯಿ, ಗುವಾಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದೂರದ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಭೂಕಂಪನಶೀಲ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಮತ್ತು ದೋಷ ರೇಖೆಗಳ 40,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪಿಸಿವೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಈ ಕುದುರೆಮುಖ ಆಕಾರದ ಪಟ್ಟಿಯು ವಿಶ್ವದ ಭೂಕಂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಭೂಕಂಪ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು, ಸುಮಾತ್ರಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 6.1 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು ಎಂದು USGS ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಭೂಕಂಪವು ಸುಮಾತ್ರಾದ ಈಶಾನ್ಯ ತುದಿಯ ಬಳಿ ಕಡಲಾಚೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಂಪನಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿವಾಸಿಗಳು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಓಡಬೇಕಾಯಿತು.

ಈ ಹಿಂದಿನ ದುರಂತಗಳು:

  • 2022 ರಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಜಾವಾದ ಸಿಯಾಂಜೂರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 602 ಜನರು ಸಾವು
  • 2018 ರ ಸುಲಾವೆಸಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಮತ್ತು ಸುನಾಮಿಯಿಂದ 4,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವು
  • ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾದ ಭೂಕಂಪ 2004 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಭೂಕಂಪವು ಸುನಾಮಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಡಜನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 230,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
  • ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್​ 3 ರಂದು 6.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. (ಎಜೆನ್ಸಿ ಮಾಹಿತಿ)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 6.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಜನತೆ

