ಇಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯುಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಜೈಶಂಕರ್ ಚರ್ಚೆ; ಎಫ್ಟಿಎ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (ಎಫ್ಟಿಎ) ಕುರಿತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ.
Published : December 9, 2025 at 11:17 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯುಕ್ತ ಮಾರೋಸ್ ಸೆಫ್ಕೊವಿಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಎರಡು ದೇಶದ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತ-ಇಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಸೆಫ್ಕೊವಿಕ್ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (ಎಫ್ಟಿಎ) ಕುರಿತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಎರಡು ದೇಶದ ನಾಯಕರು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು
A pleasure to meet European Trade & Economic Security Commissioner @MarosSefcovic in New Delhi today.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) December 8, 2025
Confident that the Commissioner and his team will have productive discussions in India.@EU_Commission pic.twitter.com/woONngFXsi
ಜೈಶಂಕರ್ ಭೇಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಫ್ಕೊವಿಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾತುಕತೆಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಸುಂಕ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಭಾರತ - ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಇತರ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೂ ಇದರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ 2022 ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎಫ್ಟಿಎ ಮಾತುಕತೆ ಇದೀಗ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ, ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮುಖ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡುವತ್ತ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಉಕ್ಕು, ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಇಯುನ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ, ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ನಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ - ತೀವ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
2023 - 24ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 135 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಎಫ್ಟಿಎ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಯು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಜೈಶಂಕರ್: ಭಾರತ-ಇಯು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ
ಭಾರತ - ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಸಂಬಂಧ ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಚರ್ಚೆ: ಸೈಪ್ರಸ್ ಜತೆ ಜೈಶಂಕರ್ ಮಾತುಕತೆ