ತಾರಿಕ್​ ರೆಹಮಾನ್​ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ಜೈಶಂಕರ್​; ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ಅಂತಿಮ ನಮನದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ಅವರ ಮಗ ತಾರಿಕ್​ ರೆಹಮಾನ್​ ಅವರನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್​ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದರು.

EAM Jaishankar hands over PM Modi's letter to BNP Acting Chairman Tarique Rahman in Dhaka
ತಾರಿಕ್​ ರೆಹಮಾನ್​ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ಜೈಶಂಕರ್ (ANI)
By ANI

Published : December 31, 2025 at 4:40 PM IST

ಢಾಕಾ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ): ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್​ ಜೈ ಶಂಕರ್​ ಇಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಎನ್‌ಪಿ) ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ತಾಯಿ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಬಿಎನ್‌ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬೇಗಂ ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಢಾಕಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಬಿಎನ್​ಪಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೇಗಂ ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ಅವರ ಮಗ ತಾರಿಕ್​ ರೆಹಮಾನ್​ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೈಶಂಕರ್​ ಕೂಡ, ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ಅವರ ಕಾಲದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೇಗಂ ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದರು.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ರಿಯಾಜ್ ಹಮೀದುಲ್ಲಾ ಅವರು, ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಢಾಕಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂತಾಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಹಮೀದುಲ್ಲಾ, ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಾವಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೇಗಂ ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವು ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಅವರ ಗುಲ್ಶನ್ ನಿವಾಸ ಫಿರೋಜಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ನಮಾಜ್-ಎ-ಜನಾಜಾಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

EAM Jaishankar hands over PM Modi's letter to BNP Acting Chairman Tarique Rahman in Dhaka
ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ಅಂತಿಮ ನಮನದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರ (ANI)

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸತ್ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಣಿಕ್ ಮಿಯಾ ಅವೆನ್ಯೂದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ನಮಾಜ್-ಎ-ಜನಾಜಾದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಮೂಹ ಸೇರಿ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನ, ಗೌರವ ನಮನ ಸಾಗಿದೆ.

ಅಂತ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾದರು. ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಶೇರ್-ಎ-ಬಾಂಗ್ಲಾ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಪತಿ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಯಾವುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

