ಸುರಕ್ಷಿತ, ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ್ವರ್ಗ ದುಬೈನಲ್ಲೀಗ ಇರಾನ್​ ದಾಳಿಯ ಸ್ಫೋಟಗಳದ್ದೇ ಸದ್ದು!

ಜಗತ್ತಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ, ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಎಂದು ವಿದೇಶಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದುಬೈ ಇದೀಗ ಇರಾನ್​ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ವಿದೇಶಿಗರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಇರಾನ್ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಶಾರ್ಜಾ ನಗರದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 2, 2026 at 12:06 PM IST

ದುಬೈ(ಯುಎಇ): ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ವಿದೇಶಿಗರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ದೇಶ ಯುನೈಟೆಡ್​ ಅರಬ್​ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್(ಯುಎಇ). ಅದರಲ್ಲೂ ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ದುಬೈ ಇದೀಗ ಇರಾನಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಡ್ರೋಣ್ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚತಾರಾ ರೆಸಾರ್ಟ್​ಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿರುವ ಬುರ್ಜ್​ ಖಲೀಫಾ​ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೆಂಕಿಯುಂಡೆಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಅಬುಧಾಬಿಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ದಾಳಿಗೆ ಓರ್ವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಏಳು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್​ ಯುಎಇ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅದರಲ್ಲೂ ಇರಾನ್ ದುಬೈ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿ ದುಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆಯ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂಬ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದವರಲ್ಲೀಗ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ.

ಶಾರ್ಜಾ ನಗರದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ
ಶಾರ್ಜಾ ನಗರದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ (AP)

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಯುಎಇ ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದುಬೈ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾದ ರೀಮ್​ ಅಲ್​ ಹಶಿಮಿ, ಇದು ಆತಂಕದ ಸಮಯ. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಯುಎಇ ಶನಿವಾರ ತನ್ನ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಟೆಹ್ರಾನ್​ನಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ರಮಣದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ದೃಢ ಮತ್ತು ಅಚಲ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.

ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು (AP)

ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಐಷಾರಾಮಿ ಯುಎಐ: ಏಳು ಶೇಖ್​ಗಳ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿರುವ ಯುಎಇ ತೈಲ ಸಮೃದ್ದ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ 11 ಮಿಲಿಯನ್​ ಜನರಲ್ಲಿ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ವಿದೇಶಿಗರು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ನೇಹಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ.

ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಡ್ರೋನ್​ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು 165 ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಎರಡು ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು 540ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರಾನ್‌ನ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದುಬೈ ನಗರಿ
ದುಬೈ ನಗರಿ (AP)

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಫೇರ್‌ಮಾಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಹೊರಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬುರ್ಜ್ ಅಲ್ ಅರಬ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉಂಡೆಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ.

