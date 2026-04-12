3 ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಸಂಧಾನ, ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ: ಇರಾನ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಫಲ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 12, 2026 at 4:05 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಇರಾನ್ಗೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಪರ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ: ಯುದ್ಧ ಸಂಧಾನ ಏರ್ಪಡದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಎಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಕೈ, ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಂತದ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಎಂದು ಬಕೈ ಹೇಳಿದರೂ, ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮಾತುಕತೆಯು 24-25 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. 1979ರ ಇರಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದ ದೀರ್ಘ ನೇರ ಮಾತುಕತೆ ಇದಾಗಿದೆ. 40 ದಿನಗಳ ದಾಳಿ, ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಭೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವ್ಯಾರೂ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಮೊದಲ ಸಭೆಯು ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ, ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮತ್ತೆ ಸಂಧಾನದ ಮೇಜಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
"ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಸಂಧಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಎಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಕೈ ಹೇಳಿದರು.
ಕಗ್ಗಂಟಾದ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ್ಯಾವುವು? ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿತು ಎಂದು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂ ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿಯಾದ ಇರಾನ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ಆ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರಾನ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಸಂಧಾನ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
