14 ಭಾರತೀಯರಿದ್ದ ವಿರಾಟ್-1 ನೌಕೆಯ ಎಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯ: ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಹಡಗು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
14 ಭಾರತೀಯರಿದ್ದ ನೌಕೆಯೊಂದು ಎಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಲೈಫ್ ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : June 14, 2026 at 5:18 PM IST
ದುಬೈ: ಒಮಾನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, 14 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದ ಸರಕು ಹಡಗು ಎಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಹಡಗು ಮುಳುಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಒಮಾನ್ ಕರಾವಳಿಯ ಬಳಿ 14 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ವಿರಾಟ್-1ರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 14ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಮಾನ್ನ ರಾಸ್ ಅಲ್ ಹದ್ದ್ನಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 80 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತುರ್ತು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಕರಾವಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ತುರ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು.
It has emerged that the vessel experienced an engine failure, and the crew eventually transferred safely to a liferaft. Rescue operation is presently underway through ships in vicinity, under coordination of Omani authorities.— India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) June 14, 2026
ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆಯ P-8 ಕಡಲ ಗಸ್ತು ವಿಮಾನವು ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿತು. ಅದು ಹಡಗಿನ ಬಳಿ ಲೈಫ್ ರಾಫ್ಟ್ (ರಕ್ಷಣಾ ದೋಣಿ) ಅನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್ ಧ್ವಜದ ಎಂವಿ ಜಬಲ್ ಅಲಿ 9 ಎಂಬ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗಿನಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಹಡಗು ಮುಳುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ದೋಣಿಗೆ ಏರಿದರು. ಹಡಗು ಹಠಾತ್ತನೆ ಮುಳುಗಲು ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಧೋ ನೌಕೆ ಎಂದರೇನು? ಧೋ ಎಂಬುದು ಉದ್ದನೆಯ, ತೆಳುವಾದ ತಳಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಮರದ ನೌಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದ ಪಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ, ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದ ಮೂರು ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮೂವರು ನಾವಿಕರನ್ನು ಕೊಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾವಿಕ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
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