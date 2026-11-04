ಓಹಿಯೋ ಗವರ್ನರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ನ ಆಮಿ ಆಕ್ಟನ್: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತಾ ಜಾಹೀರಾತು?
ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಆಕ್ಟನ್ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯೊಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
Published : November 4, 2026 at 1:37 PM IST
ಕೊಲಂಬಸ್, ಅಮೆರಿಕ: ಓಹಿಯೋ ಗವರ್ನರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಆಮಿ ಆಕ್ಟನ್ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, 2024ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ವಿವೇಕ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಇವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಆಕ್ಟನ್ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗಾಗಿ ಕುರಿತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ತಾನು ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿ ಕಳೆದಿದ್ದನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮತದಾರರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಸ್ಥಾಮಿ ಆಕ್ಟನ್ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯೊಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆಕ್ಟನ್ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಓಹಿಯೋ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟನ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಜಾಹೀರಾತು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಕ್ಟನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಸಾಕು ತಂದೆಯಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ದೋಷಾರೋಪಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಆಕ್ಟನ್ ಗೆಲುವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಜಯವಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರ ಕಡೆಯಿಂದ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಗಳ ಕಡೆ ವಾಲಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ರ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರದ ನಡುವೆಯೂ ಗೆಲುವು: 60 ವರ್ಷದ ಆಕ್ಟನ್, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಒಪಿ ಗವರ್ನರ್ ಮೈಕ್ ಡಿವೈನ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅವರ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಆಕ್ಟನ್ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಓಹಿಯೋ ಮೂಲದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೆನೆಟರ್ ಜಾನ್ ಹಸ್ಟೆಡ್ ಅವರ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಲು ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಆಕ್ಟನ್ ಗೆಲುವು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ ಸುಂಕಗಳು, ಏರುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತದಾರರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಿಂದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ಟನ್ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿರುದ್ದವು ಅವರು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಆಕ್ಟನ್ ವಿರುದ್ದ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪ್ರಚಾರ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದ 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಚಾರದ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಈ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಪ್ರಸಾರದಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸೋಲಿಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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