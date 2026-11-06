ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ ಮೂಲದ ನಿತ್ಯಾ ರಾಮನ್: ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಗೌರವದ ವಿಷಯವೆಂದ ನಿತ್ಯಾ
ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ - ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾ ರಾಮನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.
By PTI
Published : November 6, 2026 at 7:56 AM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅಮೆರಿಕ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ನಿತ್ಯಾ ರಾಮನ್ ಅವರು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಗರದ ಮೊದಲ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯನ್ ಮೂಲದ ಮೇಯರ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ನಗರ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದ 45 ವರ್ಷದ ರಾಮನ್, ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ನಡೆದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಮೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದ 73 ವರ್ಷದ ಕರೆನ್ ಬಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎರಡು ನಗರಗಳಾದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಯರ್ಗಳೇ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ Xನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಮನ್, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ಮುಂದಿನ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವದ ವಿಷಯ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ, ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ, ನಾವು 'ನಮ್ಮ ಮನೆ' ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಈ ವಿಶಾಲವಾದ, ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಭರಿತ ನಗರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಕರೆನ್ ಬಾಸ್ ಅವರ ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ರಾಮನ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ನಗರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಿಟಿ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಈಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡಲು ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು, ಜನರನ್ನು ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ನಗರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಾಮನ್, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ನಗರ ಮಂಡಳಿಯ 4ನೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಯೋಜಕಿಯಾಗಿರುವ (urban planner) ಅವರು, ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಎಂಐಟಿ (MIT) ಯಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ - ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಸೆನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ನೀಲಿ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಕ್ಷದ ಭದ್ರಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮುಖಭಂಗವಾಗಿದೆ.
ರಾಮನ್ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಗರದ ಮೊದಲ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮೇಯರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅವರ ಗೆಲುವು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ.
ರಾಮನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಭಾರತೀಯರು ಇಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಾ ಪಟೇಲ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಿಚಿಗನ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ರಂಜೀವ್ ಪುರಿ ಸಹ ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಿ ಮಿಚಿಗನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸದನದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಡಾ. ಕ್ರಿಶ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಮಿನ್ನೇಸೋಟ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆನೆಟ್ಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣಾ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಮರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಲಿಸಾ ಕೌಲ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆನೆಟ್ಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿರುವ ಜ್ಯೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿಖ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯೇಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರುವ ಸಿಂಗ್, ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಹೌಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 97 ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 97 ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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