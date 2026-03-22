1971ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ 'ನರಮೇಧ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ: ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡನೆ

1971ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಲಾದ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ನರಮೇಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕೋರಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಓಹಿಯೋ ರಾಜ್ಯದ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್​ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಗ್ರೆಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ಮನ್ (IANS)
Published : March 22, 2026 at 3:08 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿಮೋಚನಾ ಹೋರಾಟದ ವೇಳೆ 1971ರ ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಾದ ಜಮಾತ್-ಎ-ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸಂಘಟನೆಯು ಬಂಗಾಳಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು "ಯುದ್ಧಾಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ನರಮೇಧ" ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯವೊಂದನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಓಹಿಯೋ ರಾಜ್ಯದ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್​ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಗ್ರೆಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ಮನ್ ಅವರು, ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (ಹೌಸ್​ ಆಫ್​ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್​) ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಮಿತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು: 1971ರ ಮಾರ್ಚ್ 25ರ ರಾತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸರ್ಕಾರವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶೇಖ್ ಮುಜಿಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಜಮಾತ್ ಎ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಸರ್ಚ್‌ಲೈಟ್’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿತು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂದು ಢಾಕಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಆರ್ಚರ್ ಬ್ಲಡ್ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 28, 1971 ರಂದು "ಆಯ್ದ ನರಮೇಧ" (Selective Genocide) ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಸೇನೆಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬಂಗಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಮೌನದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಅಂದಿನ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೌನ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ 1971ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ರಂದು 'ಬ್ಲಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್' ಮೂಲಕ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್‌ನ 20 ಸದಸ್ಯರು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದರು. ನರಮೇಧದಂತೆ ನಡೆದ ಈ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಒಂದು ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅಂದಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನೆಯು ಅಂದು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಬಂಗಾಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ನಡೆಸಿತು. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಹಿಂದೂಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹತ್ಯೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಂಸದ ಗ್ರೆಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 1971ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಂಬಲಿತ ಜಮಾತ್ ಎ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಎಸಗಿದ ಈ ಭೀಕರ ಕ್ರೌರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಸಂಸದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ಮನ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಈ ನಿರ್ಣಯವು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

