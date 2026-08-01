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ಸಿಯುಟಾದಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕ್ಕೊ - ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಗಡಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 67ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

ಮೊರಾಕ್ಕೊ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಸಿಯುಟಾ ಗಡಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 67ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

SPAIN MOROCCO BORDER CRISIS
ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡಿಯಾ ಸಿವಿಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಡಿ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರು (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 1, 2026 at 3:36 PM IST

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ಸಿಯುಟಾ(ಸ್ಪೇನ್​): ಮೊರಾಕ್ಕೊ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಸಿಯುಟಾ ಗಡಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 67ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಕೆಲವರು ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌ವಾಟರ್ ತಡೆಗೋಡೆ ದಾಟಲು ಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 60 ಸಾವಿರ ವಲಸಿಗರು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ವಾಟರ್ ಬೇಲಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 500 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕಂಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಸ್ಪೇನ್ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.

ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಯುಟಾದ ನಗರ ತರಾಜಲ್ ಬೀಚ್​ನಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಸೈನಿಕರು, ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದರು. ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊರಾಕ್ಕೊಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಲಸಿಗರಿಂದ ಬೀದಿಗಳು ತುಂಬಿದ ನಂತರ, ಸಿಯುಟಾ ನಿವಾಸಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 84 ಸಾವಿರ ನಿವಾಸಿಗಳ ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

"ಗಡಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಜನರ ವಾಪಸಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಗರ ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಯುಟಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜುವಾನ್ ಜೀಸಸ್ ವಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲ ವಲಸಿಗರು ಸಿಯುಟಾದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಷದ ಮೊರೊಕನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹತ್ರಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾವು ತಿನ್ನಲು ಏನನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮುಚ್ಚಿದರೂ ಸಹ, ನಾವು ಹಸಿದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಪೇನ್​ನಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವಾದ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಸಮಸ್ಯೆ: ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಸಿಯುಟಾದಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊರಾಕ್ಕೊ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಹುಪಾಲು ಯುವಕರೇ ಇದ್ದರೂ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳೂ ಸಹ ಇವೆ.

ವಲಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಮೊರಾಕ್ಕೊ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿಯುಟಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಜುವಾನ್ ಜೀಸಸ್ ವಿವಾಸ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸೇನೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಂತೆಯೂ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ವಲಸಿಗ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೂರಾರು ವಲಸಿಗರು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವಾಸ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಷೆಂಗೆನ್ ಒಪ್ಪಂದ ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಲೋನಿ: ವಲಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ವಲಸೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ, ಸ್ಪೇನ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಮುಕ್ತ ಗಡಿಯ ಷೆಂಗೆನ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

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SPAIN CEUTA BORDER CRISIS
SPAIN MOROCCO MIGRATION
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SPAIN MOROCCO BORDER CRISIS

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