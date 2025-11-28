ETV Bharat / international

ಹಾಂಕಾಂಗ್ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಅಗ್ನಿದುರಂತ: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 94ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ, 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು Missing

ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ: ಎಂಟು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Hong Kong residential building fire
ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಅಗ್ನಿದುರಂತ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 28, 2025 at 8:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾಂಕಾಂಗ್: ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 94 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ 72 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎಂಟು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟು 304 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಾಹನಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಶಾಖದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಗ್ನಿ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂರು ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ ವಾಂಗ್ ಫುಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಎಂಟು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಸಿರು ಜಾಲರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿವೆ. ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನರಹತ್ಯೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಸುಡುವ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಂಕಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಜಾನ್ ಲೀ ಈ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ವಾಂಗ್ ಫುಕ್ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಮೂರು ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಅಗ್ನಯ ಜ್ವಾಲೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇತರ ನಾಲ್ಕು ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಂದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:51 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಭೀಕರ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿತ್ತು. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿದವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ 1997ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಕರೋಕೆ ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 17 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. 2011ರಲ್ಲಿ ಫಾ ಯುಯೆನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:ಹಾಂಗ್ ​ಕಾಂಗ್​​ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅನಾಹುತ: 11 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಶ್ವೇತ ಭವನದ ಬಳಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ; ಆಫ್ಘನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಶಂಕೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಏಲಿಯನ್ಸ್​ ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಕರೆ​

TAGGED:

HONG KONG RESIDENTIAL BUILDING FIRE
ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ
ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 94ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
FIRE SERVICES DEPARTMENT
DEATH TOLL RISES TO 94 IN HONG KONG

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.