ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ: ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 55ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ, 279 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆ!
ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 55ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Published : November 27, 2025 at 8:09 AM IST|
Updated : November 27, 2025 at 2:34 PM IST
ಹಾಂಕಾಂಗ್ : ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ತೈ ಪೋ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 55ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, 15 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 16 ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, 279 ಮಂದಿ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ತೀವ್ರ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಂಗ್ ಫುಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಎತ್ತರದ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಸಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ, ಎಂಟು ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಕಟ್ಟಡಗಳು ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಉರಿಯುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಾನ್ ಡೆರೆಕ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:51 ಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದ ಬಿದಿರಿನ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಬೆಂಕಿ ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಗೋಪುರಗಳಿಗೆ ಹರಡಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
767 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು, 128 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು, 57 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೃಹತ್ ತುರ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮಹಡಿಯನ್ನು ಬಿದಿರಿನ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸುತ್ತುವರೆದಿತ್ತು. ಇದು ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ಸ್ಕೈಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿ ಬಿದಿರಿನ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಲೋಹದ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯು 2018 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರ ನಡುವೆ ಬಿದಿರಿನ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ 24 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡವು ಹಾಂಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ 1997ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕರೋಕೆ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ 17 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. 2011ರಲ್ಲಿ ಫಾ ಯುಯೆನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿದವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
