ಇರಾನ್ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 116ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: ನಗರಗಳ ವಶಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಗಡೀಪಾರಾದ ರಾಜಕುಮಾರ
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನತಾ ದಂಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 116 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : January 11, 2026 at 1:35 PM IST
ದುಬೈ: ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನತಾ ದಂಗೆ ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 116 ಜನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಸದೆಬಡಿಯಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಜನಾಕ್ರೋಶ ಮಣಿಸಲು ದೇಶದ ಬಹುಭಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಥಗಿತ, ಫೋನ್ ಕರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಆದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜನರು ಸತತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಶಾನ್ಯದ ನಗರ ಮಶ್ಹಾದ್ನವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೂ ಬಗ್ಗದ ಇರಾನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ದಂಗೆಯನ್ನು ದಮನ ಮಾಡುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊವಾಹೆದಿ ಆಜಾದ್ ಅವರು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಜನರನ್ನು 'ದೇವರ ಶತ್ರು' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಣದಂಡನೆಗೂ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವವರನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಂಗೆಕೋರರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹ ಎಸಗುವ, ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ, ದೇಶದ ಮೇಲೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ.
ಖಮೇನಿ ಸಾಯಲಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ: ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಆಕ್ರೋಶ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದರೆ, ದೇಶದ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾಯಲಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸೇನಾಪಡೆಗಳು ಜನರನ್ನು ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರೆನೇಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹಾರಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ನಗರಗಳ ವಶಕ್ಕೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಕರೆ: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗಡೀಪಾರಾಗಿರುವ ರಾಜಕುಮಾರ ರೆಜಾ ಪಹ್ಲವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕು. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂಸಾಚಾರ, ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರಾನ್ಗೆ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿವೆ. ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಶನಿವಾರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇರಾನ್ಗೆ ತನ್ನ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಟರ್ಕಿಶ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರಾನ್ನ ಮೂರು ನಗರಗಳಿಗೆ 17 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
