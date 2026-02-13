ETV Bharat / international

ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಚಂಡಮಾರುತ: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 38ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ; 12,000 ಜನರು ಸ್ಥಳಾಂತರ

ಗೆಜಾನಿ ಚಂಡಮಾರುತವು ಮಂಗಳವಾರ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ನಗರವಾದ ಟೊಮಾಸಿನಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಕುಸಿತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

A resident walks through Toamasina
ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಟೊಮಾಸಿನಾದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ನಡೆದು ಸಾಗಿದರು (AFP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 13, 2026 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಂಟಾನನರಿವೊ, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್​ : ಈ ವಾರ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌ನ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಗರಕ್ಕೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 38 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೆಜಾನಿ ಚಂಡಮಾರುತವು ಮಂಗಳವಾರ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ನಗರವಾದ ಟೊಮಾಸಿನಾದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (155 ಮೈಲುಗಳು) ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಚೇರಿ (BNRGC) 38 ಸಾವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆರು ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 374 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌ನ ಹೊಸ ನಾಯಕ ಕರ್ನಲ್ ಮೈಕೆಲ್ ರಾಂಡ್ರಿಯಾನಿರಿನಾ ಅವರು, 'ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ' ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ಚಂಡಮಾರುತವು "ಟೋಮಾಸಿನಾದ 75 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 400,000 ಜನರಿದ್ದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮರಗಳು ಉರುಳಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಛಾವಣಿಗಳು ಹಾರಿಹೋಗಿರುವುದು AFP ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಮನೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ: ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮನೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳು, ಹಲಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹದ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಅಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಂಡಮಾರುತದಲ್ಲಿ 18,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬಿಎನ್‌ಆರ್‌ಜಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನಗರವನ್ನು ರಾಜಧಾನಿ ಅಂಟಾನನರಿವೊಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯು ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, 'ಮಾನವೀಯ ಬೆಂಗಾವಲುಗಳ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಚಂಡಮಾರುತವು ಟೊಮಾಸಿನಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಟ್ಸಿನನಾನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ವಿನಾಶವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಪತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೆರವು ಘೋಷಿಸಿದ ಫ್ರಾನ್ಸ್​: ಇದೀಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸುಮಾರು 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (600 ಮೈಲುಗಳು) ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ರಿಯೂನಿಯನ್ ದ್ವೀಪದಿಂದ ಆಹಾರ ನೆರವು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಸೆ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಒಎಂ) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ವ್ಯಾಪಕ ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಚಂಡಮಾರುತದ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಭಾಗವು ಟೊಮಾಸಿನಾ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ರೀಯೂನಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿನ CMRS ಚಂಡಮಾರುತ ಮುನ್ಸೂಚಕರು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭೂಕುಸಿತದ ನಂತರ ಗೆಜಾನಿ ಚಂಡಮಾರುತ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗಿ ದ್ವೀಪದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಎಂದು CMRS ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗಸ್ತು ಹಡಗಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಸ್ಪೀಡ್​ ಬೋಟ್: 15 ಮಂದಿ ಸಾವು

TAGGED:

MADAGASCAR CYCLONE
BNRGC
ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಚಂಡಮಾರುತ
MADAGASCAR
CYCLONE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.