ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ: ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,100ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ; ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟ ಭಾರತದ 5ನೇ ವಿಮಾನ
5.5 ಟನ್ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಐದನೇ ವಿಮಾನವನ್ನು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 2, 2026 at 11:29 AM IST
ಕಟ್ಮಂಡು: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,100ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. 583 ವಿದೇಶಿಗರು ಮತ್ತು 83 ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 4,000 ಜನರು ಇನ್ನೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಟಿಬೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ 16 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 550 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚೀನಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ನೇಪಾಳದ ಪೂರ್ವ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯದ ಕುರಿತು ಎನ್ಡಿಆರ್ಆರ್ಎಂಎ ಮಂಗಳವಾರ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನದಿಗಳ ಸಮೀಪ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಎನ್ಡಿಆರ್ಆರ್ಎಂಎ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನುವಾಕೋಟ್ ಮತ್ತು ರಾಸುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ತೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ತಪ್ಲೆಜಂಗ್, ಸಂಖುವಸಭಾ, ಸೋಲುಖುಂಬು, ಖೋಟಾಂಗ್, ಓಖಲ್ಧುಂಗಾ, ರಾಮೆಚಾಪ್, ಡೋಲಾಖಾ, ಸಿಂಧುಪಾಲ್ಚೌಕ್, ಕವ್ರೆಪಾಲಂಚೋಕ್, ಲಲಿತ್ಪುರ, ಭಕ್ತಾಪುರ, ಕಠ್ಮಂಡು ಮತ್ತು ಧಾಡಿಂಗ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರುವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಹಾಗೂ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗದವರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೇಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಭಲೇಂದ್ರ ಶಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಎನ್ಎ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಸೇನೆ, ನೇಪಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ್ದು, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ 11 ಸದಸ್ಯರ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಹಾಗೂ 5.5 ಟನ್ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಐದನೇ ವಿಮಾನವನ್ನು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳದ ಸುರಂಗ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದಿಂದ 19 ಸದಸ್ಯರ ವಿಶೇಷ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡವು ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 163 ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ನೇಪಾಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ತನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 275ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ 128 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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