ಇರಾನ್ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ! ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 2,000ಕ್ಕೇರಿಕೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕನಿಷ್ಠ 2,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಪಿ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : January 13, 2026 at 9:22 PM IST
ದುಬೈ(ಯುಎಇ): ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 2,000 ತಲುಪಿದೆ. ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ದೇಶ ಅಕ್ಷರಶ: ರಣರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ?, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು?, ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಹೀಗಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 28: ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ಡೌನ್ಟೌನ್ನ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಜನರ ತಾಳ್ಮೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆಯಿತು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 29: ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೂ ಹರಡಿತು. ಇರಾನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೆಜಾ ಫಾರ್ಜಿನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಅಶ್ರುವಾಯು ಸಿಡಿಸಿದರು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 30: ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ವಿವಿಧ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಿಗೂ ಹರಡಿತು. ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಾಯಕರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 31: ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೊಸ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ನಾಸರ್ ಹೆಮ್ಮತಿ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿತು. ಜನರು ಗವರ್ನರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಫಾಸಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದವು.
ಜನವರಿ 1: ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಮೊದಲ ಸಾವು-ನೋವುಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವರದಿಯಾದವು. ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಲೊರೆಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಜ್ನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯ ಬೀದಿಗಳು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದವು. ಜನರ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಯಿತು. ಬಖ್ತಿಯಾರಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಫಹಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಲೊರೆಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅರೆಸೈನಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್ನ ಬಸಿಜ್ ಪಡೆಯ 21 ವರ್ಷದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂದು ವರದಿಯಾಯಿತು.
ಜನವರಿ 2: ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಜನವರಿ 3: ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ದೇಶದ 25 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿದವು. ಪೊಲೀಸರ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು 580 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಯಿತು.
ಜನವರಿ 6: ಇರಾನ್ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 36ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಇರಾನ್ನ 31 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 27ರಲ್ಲಿ 280 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ತಲುಪಿದವು.
ಜನವರಿ 8: ಇರಾನ್ನ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾದ ರಾಜಕುಮಾರನ ಕರೆಯ ನಂತರ ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. 85 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿರುವ ದೇಶವನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತು.
ಜನವರಿ 9: ಇರಾನ್ ದಮನಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಸಾಚಾರ ತೀವ್ರಗೊಂಡು ಕನಿಷ್ಠ 65 ಜನರು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದವು. 2,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಜನವರಿ 10: ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಗಡಿ ತಲುಪಿದವು. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕನಿಷ್ಠ 116 ತಲುಪಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಅವರನ್ನು "ದೇವರ ಶತ್ರು" ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊವಾಹೆದಿ ಆಜಾದ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಜನವರಿ 11: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತುಕತೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕನಿಷ್ಠ 544ಕ್ಕೆ ಏರಿತು.
ಜನವರಿ 12: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕನಿಷ್ಠ 646ಕ್ಕೇರಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಆಕ್ರೋಶ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.
ಜನವರಿ 13: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದೀಗ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 2,000ದ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ ಸರ್ಕಾರ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ.
