ETV Bharat / international

ಇರಾನ್‌ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 2,571ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

ಇರಾನ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ 2,571ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Family members in front of the bodies
ಮೃತದೇಹಗಳ ಮುಂದೆ ಕುಟುಂಬದವರು (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 14, 2026 at 1:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದುಬೈ: ಇರಾನ್‌ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 2,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಳವಾರ ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಸತ್ತವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕನಿಷ್ಠ 2,571 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಗಲಾಟೆಗಳಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ದೇಶದದಲ್ಲಿ 1979 ರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಇರಾನ್​ನ ರಾಜ್ಯ ದೂರದರ್ಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ತವರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದು ಮೊದಲೇ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರಾನ್‌ನ ದುರ್ಬಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಜನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿಯವರ ಸಾವಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವ ಗೀಚುಬರಹ ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ.

ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​, "ಇರಾನ್​ನ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ- ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಅರ್ಥಹೀನ ಹತ್ಯೆ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ ನಾನು ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಹಾಯ ಅದರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಾಕಿದ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ವರದಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್‌ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ! ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 2,000ಕ್ಕೇರಿಕೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ

TAGGED:

HUMAN RIGHTS ACTIVISTS NEWS AGENCY
TARIFFS ON IRAN TRADING PARTNERS
NO INTERNET IRAN
ಇರಾನ್​ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
DEATH TOLL IN IRAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.