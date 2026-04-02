1801ರ ಕೋಪನ್ಹೇಗನ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಹಡಗಿನ ಅವಶೇಷ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಮುಳುಗು ತಜ್ಞರು!
19ನೇ ಶತಮಾನದ ಡ್ಯಾನೆಬ್ರೋಜ್ ಯುದ್ದ ನೌಕೆಯನ್ನು15 ಮೀಟರ್ ಆಳದ ಕೆಳಗೆ ದಟ್ಟವಾದ ಕೆಸರು ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಶೂನ್ಯ ಗೋಚರತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಡೈವರ್ಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 2, 2026 at 5:33 PM IST
ಕೋಪನ್ಹೇಗನ್ (ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್): ಸರಿಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ತಜ್ಞರು ಕೋಪನ್ಹೇಗನ್ ಬಂದರಿನ ಸಮುದ್ರತಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಡ್ಯಾನೆಬ್ರೋಜ್ ಯುದ್ದ ನೌಕೆಯನ್ನು15 ಮೀಟರ್ ಅಲೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ದಟ್ಟವಾದ ಕೆಸರು ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಶೂನ್ಯ ಗೋಚರತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಡೈವರ್ಗಳು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ವೈಕಿಂಗ್ ಶಿಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನೀರೊಳಗಿನ ಉತ್ಖನನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು 1801ರ ಕೋಪನ್ಹೇಗನ್ ಕದನದಿಂದ ಮುಳುಗಿದ ಯುದ್ದ ನೌಕೆಯನ್ನು 225 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಈ ಯುದ್ದ ನೌಕೆ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಕಡಲ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಾರ್ಟೆನ್ ಜೋಹಾನ್ಸೆನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುದ್ದವು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದ್ದು, ಯುದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೌಕಾಪಡೆಗಳಿಂದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅವಶೇಷದಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಕೋಪನ್ಹೇಗನ್ ಕದನ: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನಿಷರ ನಡುವಿನ ಯುದ್ದ ಇದಾಗಿದೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ನೆಲ್ಸನ್ರ ಮಹಾ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೌಕಾ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಿಂದ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಬಲವಂತಪಡಿಸುವುದು ಈ ಯುದ್ದದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಹೋರಾಟದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಯುದ್ದ ನೌಕೆಯೂ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿದ್ದ 19 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. 1801ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧವು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ದೇಶವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 225 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿದವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಸಮುದ್ರ ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಎರಡು ಫಿರಂಗಿಗಳು, ಸಮುದ್ರಾಳದಿಂದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳು, ಲಾಂಛನಗಳು, ಬೂಟುಗಳು, ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾವಿಕನ ಕೆಳ ದವಡೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಪನ್ಹೇಗನ್ ಬಂದರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಲೈನೆಟ್ಹೋಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದ್ರಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದು 2070ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
