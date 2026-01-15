ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಕಣ್ಣು: ಯುಎಸ್ ಜತೆ ಮೂಲಭೂತ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಎಂದ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಾಧೀನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
Published : January 15, 2026 at 9:02 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ವೇತಭವನದ ಜತೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೂಲಭೂತ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಟೋ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಅರೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನಡುವಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಂಪು ಅಮೆರಿಕದ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಗೌರವಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಲಾರ್ಸ್ ಲೊಕ್ಕೆ ರಾಸ್ಮುಸ್ಸೆನ್ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಿವಿಯನ್ ಮೋಟ್ಜ್ಫೆಲ್ಡ್ಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನ್ಯಾಟೋ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ವಾದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಬಳಸದೇ ಇರುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಬೃಹತ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಯುಎಸ್ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಲೂಸಿಯಾನ ಗವರ್ನರ್ ಜೆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಬುಧವಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಭೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಲ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಪ್ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರದೇಶವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯ ಮೊದಲು ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟೋ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಡೆಗಳಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡಿರುವ NATO ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕ್ ರುಟ್ಟೆ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 32 ದೇಶಗಳ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ವಿವಾದದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್: ಕೋಪನ್ಹೇಗನ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಲುಂಡ್ ಪೌಲ್ಸೆನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದು ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜಂಟಿ ಸಮರಭ್ಯಾಸ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದವು.
ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು NATO ಸಹ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದ NATO ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
