ಭಾರತದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಬಗ್ಗಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಚೋದನೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ: ಪಾಕ್ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ
ಅಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಧಟತನ ಮೆರೆದಿದೆ.
Published : October 18, 2025 at 4:44 PM IST
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) : 'ಬಿದ್ದರೂ ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಳೆಯ ಚಾಳಿ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯುನೆಲೆಗಳು, ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನಿ, ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಬೊಗಳೆ ಬಿಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ತಾಲಿಬಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲೂ ಪಾಕ್ ಸೇನೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಹತಾಶೆಯ ನಡುವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧೋನ್ಮಾದದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಪಿಎಂಎ)ಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪೆರೇಡ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಚೋದನೆಗೂ ನಾವು ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತವೇ ಹೊಣೆಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದುರಂತದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧದ ಅಲೆ ಎದ್ದರೆ, ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಮುನೀರ್ ಯುದ್ಧೋನ್ಮಾದದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ದುರ್ಬಳಕೆ: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾದ ಜೊತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಭಾರತವೂ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಿನ ವಿಷಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಏನೇ ಆದರೂ, ನಾವು ಅಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರದ ಪೆಟ್ಟುಗಳಿವು: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಉಗ್ರ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ನೆಲಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಮಿತ ಎಫ್-16 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ಐದು ಎಫ್-16 ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಜೆಎಫ್-17 ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸ್ಪೈ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಸುಮಾರು 12 ರಿಂದ 13 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 11 ವಾಯುನೆಲೆಗಳು, ರಾಡಾರ್ಗಳು, ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ರನ್ವೇಗಳು, ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ (SAM) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದ 26 ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
