ಪೈಲಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳ: ದುಬೈನಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್
ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ವಿಮಾನದ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಕಲಹದಿಂದಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 30, 2026 at 4:03 PM IST
ಟೆಲ್ ಅವೀವಾ (ಇಸ್ರೇಲ್): ಯುಎಇಯ ದುಬೈನಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ FZ1073 ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನವೊಂದು ಬುಧವಾರ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಭೂ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಮಾನ ಅಪಹರಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್, ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ವಿಮಾನದ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಕಲಹದಿಂದಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
תודה לבורא עולם ולנוסעים הגיבורים, אבל תפיסת הביטחון של ישראל חייבת לעלות קומה!— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) September 30, 2026
ישראל עשתה עבודה נפלאה בשנתיים וחצי האחרונות אבל אסור לעצור וחייבים להמשיך עד להכרעה המוחלטת באיראן, לבנון, עזה ויהודה ושומרון.
התפיסה הנאיבית שהאויבים שלנו חפצי חיים וצריך לרחם עליהם, קיבלה הבוקר…
ಈ ವಿಮಾನವು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ನಾಗರಿಕ ಹಾಗೂ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆ ಇರುವ ತಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಈ ವಿಮಾನವು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ 'ಸ್ಕ್ವಾಕ್ ಕೋಡ್ 7700' ಅನ್ನು ರವಾನಿಸಿತು. ನಂತರ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಒಳಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ '7500' ಕೋಡ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಪುನಃ ಮೊದಲು ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ಕ್ವಾಕ್ ಕೋಡ್ 7700 ಎಚ್ಚರಿಕಾ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
FLYDUBAI BOEING 737 CO-PILOT ALLEGEDLY STABBED CAPTAIN REPEATEDLY IN SUSPECTED TERROR ATTACK — N12— RT (@RT_com) September 30, 2026
Israeli authorities are treating the incident as a terror attack after the aircraft plunged from around 30,000 feet to 15,000 feet https://t.co/dVOJLJxij9 pic.twitter.com/eUzHWlsY0a
ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 16,000 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ ವಿಮಾನ: FlightRadar24 ಪ್ರಕಾರ, ದುಬೈನಿಂದ ಹೊರಟ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ವಿಮಾನವು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ 33,000 ಅಡಿಗಳಿಂದ 17,000 ಅಡಿಗಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಠಾತ್ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದೆ. ನಂತರ ಅದು ಜೋರ್ಡಾನ್ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪ ಅಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ತಬುಕ್ನಲ್ಲಿ (ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ) ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ.
Between 05:22:07 and 05:22:36 flight #FZ1073 dropped from 30,875 feet to 16,750 feet (-14,125 feet in just 29 seconds) pic.twitter.com/hHfnX7cKWI— Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026
ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ 'ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್' ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ, ವಿಮಾನದ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಗಳ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಎಪಿ (AP) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟನೆಯು ಇಸ್ರೇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಭಾವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Prime Minister's Office announcement:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 30, 2026
Following concerns over an aviation incident, Prime Minister Netanyahu held consultations on the matter and is monitoring developments.
The incident is under control, and all measures are currently being deployed in order to return the…
ವಿಮಾನವನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಮಾನ ಅಪಹರಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಎಫ್ಪಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Footage taken by a passenger aboard the flydubai flight from Dubai to Tel Aviv after the plane took a rapid plunge. pic.twitter.com/O3vd5644pL— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2026
ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವುದು ಅಪರೂಪವಾದರೂ, ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. 2022ರಲ್ಲಿ, ಜಿನೀವಾ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ವಿಮಾನದ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ವಿಮಾನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇಳಿದಿತ್ತು.
Israeli passengers break into applause the moment Flydubai Boeing 737 touches down in Saudi Arabia— RT (@RT_com) September 30, 2026
Israeli media are calling it a miracle that a disaster was avoided https://t.co/kTgtM2lSWa pic.twitter.com/3viWxAJSRq
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಚಾನಲ್ 12ಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿಮಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪೈಲಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವಾಗ್ವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂಗಾಡಿದ್ದನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನದೊಳಗೇ ಉಳಿದರು. ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಸೌದಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
A recovery flight is now en route to Tabuk to pick up passengers from flight #FZ1073 and take them to Tel Aviv. pic.twitter.com/wknZKhKTGn— Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026
ಫ್ಲೈದುಬೈ ಎಂಬುದು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಸಹವರ್ತಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹಜಗೊಂಡ ನಂತರ, ಯುಎಇ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ರಾಡಾರ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಮಾನವು ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಆದ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
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