ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಭೂಕಂಪನದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 240ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಹುಡುಕಾಟ
ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 1,670ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 12, 2026 at 11:42 AM IST
ಪೆರೇರಾ (ಕೊಲಂಬಿಯಾ): ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪನದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕನಿಷ್ಠ 242ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಕೊಲಂಬಿಯಾದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಬದುಕುಳಿದವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಧರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 7.4 ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 1,670ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದ ಒತ್ತಡ ತಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಪೆರೇರಾ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನದಿಂದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಸಮವಾಗಿದ್ದು, ಅವಶೇಷಗಳ ರಾಶಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಭೂಕಂಪನದ ನಂತರದ ಕಂಪನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ನಂತರದ ಕಂಪನಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಲಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಭೀತಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಜನರು ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದಲೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುರ್ತುಪಡೆಗಳು ಅವಶೇಷಗಳ ನಡುವೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಲು ಕ್ರೇನ್ಗಳು, ಶ್ವಾನಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪನಕ್ಕೆ ನಲುಗಿರುವ ಕೊಲಂಬಿಯಾಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ್ದು, 15.5 ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ತುರ್ತು ನೆರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲದ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಹರಿದು ಬಂದಿವೆ.
ಭೂಕಂಪನವು ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು, ಪವಾಡ ಸದೃಶ್ಯ ರೀತಿ ಬಚಾವಾದವರು, ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿನಾಶದ ನಡುವೆಯೂ ಅನೇಕ ಕೊಲಂಬಿಯನ್ನರು ಇತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದರು. ರಕ್ತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ರಕ್ತದಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಮಾನವೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಕ್ತದಾನಿ ಫರ್ನಿ ಕ್ಯಾಬ್ರೆರಾ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ, ನಿಮ್ಮ ನಗರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭೂಕಂಪನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬೆಲಾರ್ಡೊ ಡಿ ಲಾ ಎಸ್ಪ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಪೆರೇರಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮಂಗಳವಾರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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