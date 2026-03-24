125 ಸೈನಿಕರಿದ್ದ ಸೇನಾ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಪತನ: 80 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಶಂಕೆ, ಹಲವರ ರಕ್ಷಣೆ

ಈಕ್ವೆಡಾರ್‌ನ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಪೋರ್ಟೊ ಲೆಗುಯಿಜಾಮೊದಿಂದ ಟೇಕಾಫ್ ಆದ ಸೇನಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 120 ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಮಾನ ಪತನ (Screengrab via X account of @ricarospina)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 24, 2026 at 7:30 AM IST

ಕೊಲಂಬಿಯಾ: 125 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 80 ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 48 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಪೆಡ್ರೊ ಸ್ಯಾಂಚೆಜ್ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಪೆರು ಮತ್ತು ಈಕ್ವೆಡಾರ್‌ನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆಜೋನಿಯನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪುಟುಮಾಯೊದಲ್ಲಿರುವ ದೂರದ ಪುರಸಭೆಯಾದ ಪೋರ್ಟೊ ಲೆಗುಯಿಜಾಮೊದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಪಘಾತದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಗೊಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ವಾಯುಪಡೆಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಫರ್ನಾಂಡೊ ಸಿಲ್ವಾ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಹರ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಸಿ-130 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 114 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು 11 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 125 ಜನರಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಕನಿಷ್ಠ 48 ಜನರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಟೇಕ್ ಆಫ್​ ಆಗಿ ​ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್​ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಬೊಗೋಟಾ ಮತ್ತು ಇತರೆಡೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು 74 ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಮಾಂಡರ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ.

