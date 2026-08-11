ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ 7.4 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ: ಕನಿಷ್ಠ 132 ಜನರು ಸಾವು, 570 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ
ಸುಮಾರು 500,000 ಜನರಿರುವ ಪೆರೇರಾ ನಗರವು ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 64 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
By ANI
Published : August 11, 2026 at 6:49 AM IST
ಪೆರೇರಾ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ: ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ 7.4 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 132 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 570ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೊಲಂಬಿಯನ್ ರಾಜಧಾನಿ ನಗರಗಳ ಸಂಘವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂಘವು, ಪೆರೇರಾ ನಗರವೊಂದರಲ್ಲೇ 60 ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸಂಘಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ನಲ್ಲಿವೆ. 86 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ ಮತ್ತು ಏಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸುಮಾರು 500,000 ಜನರಿರುವ ಪೆರೇರಾ ನಗರವು ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 64 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಲಂಬಿಯಾ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಭೂಕಂಪನದಿಂದ ಭೂಮಿ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರು ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು.
ಭೂಕಂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬೆಲಾರ್ಡೊ ಡೆ ಲಾ ಎಸ್ಪ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ, 1,577 ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಮತ್ತು 37 ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ, ಜೊತೆಗೆ 18 ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು 52 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ - ಮಧ್ಯ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ರಿಸರಾಲ್ಡಾ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಿಸರಾಲ್ಡಾ ಗವರ್ನರ್ ಜುವಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಪ್ಯಾಟಿನೊ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬ್ಲೂರೇಡಿಯೊಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:34 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಚೋಕೊ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಯಾನ್ ಜೋಸ್ ಡೆಲ್ ಪಾಲ್ಮರ್ ಬಳಿ, ಬೊಗೋಟಾದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 280 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ, 107 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
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