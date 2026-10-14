ಸಿಜೆಪಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹಣ, ದೇಶಭಕ್ತರೇ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ: ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಗಾಯಕಿ ಕರೆ
ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ, ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ದಾನಿಗಳು ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದೇ ದೇಶದ ಗಾಯಕಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : October 14, 2026 at 2:07 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): "ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (CJP)ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಗಾಯಕಿ ಮೇರಿ ಮಿಲ್ಬೆನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ಮೌನವಾಗಿ ಇರುವ ಸಮಯವಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಯುವ ದೇಶಭಕ್ತರು ಎದ್ದು ನಿಂತು, ಈ ಪಕ್ಷದ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವಂತೆ" ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
To all the beautiful young patriots in India: This is not the time to be silent. @abhijeet_dipke and the @Cockroachisback are being funded by donors in the U.S. who are against Prime Minister @NarendraModi and your future under his leadership. Do not fear, my young patriots. Your Prime Minister, who has served India for 25 years, 12 years as Prime Minister, elected three consecutive terms, is not going to bow to disruptive forces from my country. And these select donors have a pattern globally - target conservative global leaders, find an U.S. educated person from the country, radicalize them, send them back to the country, and fund them to start chaos and destruction. None of them have been successful but have impacted the development and governance of the country. It is time for a new voice in #India, born, raised, educated on the soil of India, to RISE UP, organize, and peacefully protest the disruptive spirit of the Cockroach Party. There should always be a counter movement to uphold democracy and freedom. Rise up, young patriots! Rise up!— Mary Millben (@MaryMillben) October 14, 2026
ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, "ಸಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ದಾನಿಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಭಾರತದ ಯುವಕರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಇದು ಸುಮ್ಮನಿರುವ ಸಮಯವಲ್ಲ': "ಇದು ಮೌನವಾಗಿ ಕೂರುವ ಸಮಯವಲ್ಲ. ದೇಶದ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ. ನನ್ನ ಯುವ ದೇಶಭಕ್ತರೇ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸತತ ಮೂರು ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ನನ್ನ (ಅಮೆರಿಕ) ದೇಶದ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಂತಹ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಆಯಾ ದೇಶದ ಅಮೆರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಮತ್ತು ವಿನಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಧನಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ದೇಶಭಕ್ತರೇ ಜಾಗೃತರಾಗಿ': "ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರೋಧ ಚಳವಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಬೆಳೆದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಹೊಸ ಧ್ವನಿಯೊಂದು ಉದಯಿಸಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಯುವ ದೇಶಭಕ್ತರೇ! ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ, ಜಾಗೃತರಾಗಿ! ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಗಾಯಕಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಆಫ್ರಿಕನ್-ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಕಿಯಾಗಿರುವ ಮಿಲ್ಬೆನ್ ಅವರು, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯಾದ 'ಓಂ ಜೈ ಜಗದೀಶ ಹರೇ'ಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2023ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಬೆನ್ ಅವರು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ 'ಜನ ಗಣ ಮನ'ವನ್ನು ಹಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
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