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ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸ್​ ಮಾಡಲು ಎಂಪೈರ್​ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್​ನ ಆಂಟೆನಾ ಏರಿದ ರಷ್ಯಾದ ಸಾಹಸಿ ಜೋಡಿ ಬಂಧನ!

2024ರಲ್ಲಿ ನೆಟ್​ಫ್ಲಿಕ್ಸ್​ ಇವರ ಕುರಿತು "ಸ್ಕೈವಾಕರ್ಸ್: ಎ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ" ಎನ್ನುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು.

Two people stand on the tip of the antenna of the Empire State Building in New York while holding a banner on Wednesday
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಎಂಪೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಟ್ಟಡದ ಆಂಟೆನಾದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬುಧವಾರ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವುದು (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 2, 2026 at 3:25 PM IST

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ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​: ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಏರುವ ರಷ್ಯಾದ ಫೇಮಸ್​ ಸಾಹಸಿ ಜೋಡಿ ಹೊಸ ಸಾಹಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ನ ಎಂಪೈರ್​ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್​ನ ಆಂಟೆನಾ ಮೇಲೇರಿದ ಈ ಜೋಡಿ, 'ಪ್ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ' ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾನರ್​ ಹಾರಿಸಿ, ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಮ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಂಜೆಲಾ ನಿಕೋಲೌ ಮತ್ತು ಇವಾನ್ ಬೀರ್ಕಸ್ ಅವರ ರಷ್ಯನ್ ಸಾಹಸಿಗಳು. 2024ರಲ್ಲಿ ನೆಟ್​ಫ್ಲಿಕ್ಸ್​ ಇವರ ಕುರಿತು "ಸ್ಕೈವಾಕರ್ಸ್: ಎ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ" ಎನ್ನುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಅವರ ರೂಫ್​ಟಾಪಿಂಗ್​ ಹಾಗೂ ಪ್ರಣಯದ ಬಗೆಗಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು.

ಇಬ್ಬರೂ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಮಾಸ್ಕ್​ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಟೆಥರ್​ಗಳನ್ನು ಧರಿಸದೆ, ಕಿರಿದಾದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್​ ಮಾಡಿ ಜೋಡಿ ಆಂಟೆನಾದ ಮೇಲೆ ಚುಂಬಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ. 'ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಾಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್​ ಅನ್ನು ಜೋಡಿ ಆಂಟೆನಾ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸಿದೆ. ಮ್ಯಾನ್​ಹ್ಯಾಟ್​ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ 1,454 ಅಡಿ (443 ಮೀಟರ್) ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾನರ್​ ಹಾರಿಸಿದೆ.

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಂಟೆನಾ ಮೇಲೆಯೇ ಇದ್ದ ಜೋಡಿ, ಬ್ಯಾನರ್​ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಲೋಹದ ಜಾಲರಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಗಲವಾದ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್​ ಇರಿಸಿ, ಒಂದು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದಂತೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ಚುಂಬಿಸಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಉಂಗುರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಪರಸ್ಪರ ಇಬ್ಬರು ಎಡಗೈಯನ್ನು ಚಾಚಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ತುರ್ತು ಸೇವಾ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೋಡಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಾ "ಸರಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ "ನಾವು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಧ್ವನಿಯೊಂದು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಂಟೆನಾದಲ್ಲಿನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಥಳ ತಲುಪಿ, ಜೋಡಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಣಿಯ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಆಗಿದೆ.

ನಿಕೋಲೌ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್‌ಹ್ಯಾಟನ್‌ನ ಪಕ್ಷಿನೋಟದ ಚಿತ್ರವಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಶೈಲಿಯ ಉಂಗುರ ತೊಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋವೂ ಇದೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಸಾಹಸಿಗಳಾದ ಏಂಜಲೀನಾ ನಿಕೋಲೌ ಮತ್ತು ಇವಾನ್ ಕುಜ್ನೆಟ್ಸೊವ್ ಅವರನ್ನು ಕಳ್ಳತನ, ಅಜಾಗರೂಕ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಜೋಡಿ ಆಗಾಗ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರೋಹಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. 102 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಪೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ನ ಆಂಟೆನಾಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆ ಅನಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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