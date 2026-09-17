ನೇಪಾಳದ ಮಾರಕ ಹಿಮನದಿ - ಬಂಡೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಏಕೈಕ ಕಾರಣವಲ್ಲ: ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಏಕೈಕ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು 'ವರ್ಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್' ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
Published : September 17, 2026 at 1:13 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಮನದಿಗಳು ಕರಗುತ್ತಿವೆ. ಇದುವೇ ಹಿಮಾಲಯದ ಇಳಿಜಾರು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಏಕೈಕ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು 'ವರ್ಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್' ವರದಿಯು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ, ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸುವ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂಡೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ವಿಪತ್ತು ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕುರುಹು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲಂಡನ್ನ ಹವಾಮಾನ ಸಂಶೋಧಕ ಬೆನ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿದ್ದ ಹಿಮನದಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 1,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ನೀರು, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ, ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರವಾಹವು ತ್ರಿಶೂಲಿ ನದಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ನುಗ್ಗಿ, ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಹಿಮಾಲಯದಾದ್ಯಂತ ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ, ಹಿಮನದಿಗಳು ಕರಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪರ್ವತದ ಬಿರುಕುಬಿಟ್ಟ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ನೆಲವನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೇವಲ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಂತಹ ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸ್ವತಃ ಪರ್ವತಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ತೈಲ, ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಂತಹ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಈ ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿತ್ತೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಶಕಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿತು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಎತ್ತರ ಪರ್ವತಗಳು ದುರ್ಬಲ: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಘನೀಕರಣದ ಮಿತಿಯ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಘನೀಕರಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಅವಧಿಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಪರ್ಮಾಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯೊಳಗೆ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ, ಅದರ ಕೆಳಗಿರುವ ಬಂಡೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
2006 ರಿಂದ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಾಕೋಬ್ ಸ್ಟೈನರ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಸುಮಾರು 5,000 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲದ ಭಾಗಗಳು ವರ್ಷವಿಡೀ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ, ನೂರಾರು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನೆಲವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಹಿಮನದಿಗಳ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ಅಸ್ಥಿರತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ: ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹಿಮನದಿಗಳು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅರ್ಧ ಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದಪ್ಪದ ಹಿಮರಾಶಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 'ಲಾಂಗ್ಟಾಂಗ್ ಲಿರುಂಗ್' ಹಿಮನದಿಯು 1990ರ ದಶಕದಿಂದೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಬಂಡೆಗಳು ಇದೀಗ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹೊರಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಿಮ ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 63,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಮನದಿಗಳು ಏಷ್ಯಾದ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶತಕೋಟಿ ಜನರ ಆಹಾರ, ನೀರು, ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 4,500 ರಿಂದ 6,000 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಮನದಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಮಾರು 78ರಷ್ಟು ಭಾಗವು ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. 2000 ಮತ್ತು 2019ರ ನಡುವೆ ಹಿಮನದಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 267 ಶತಕೋಟಿ ಟನ್ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಹಿಮನದಿಗಳು ಕುಗ್ಗಿದಾಗ, ಅವು ಪಕ್ಕದ ಬಂಡೆಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕರಗಿದ ನೀರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲವು. ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ದಾಖಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಸಾರ 2026ರ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಅವಧಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಭೂಗರ್ಭದ ಶಿಲಾಪದರವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಭೂಕಂಪಗಳಂತಹ ಸಂಭಾವ್ಯ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಮಾನವ ಪ್ರೇರಿತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲಂಡನ್ನ ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ವರದಿಯ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಫ್ರೆಡೆರಿಕೆ ಒಟ್ಟೊ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಪತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಿತಿ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ದುರಂತವು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನೇಪಾಳವು ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದರೂ, ಭೂಕುಸಿತದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವೇಗವು ಆ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೇ ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಟೆಗಳು ಅಥವಾ ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ದುರ್ಗಮ ಹಾಗೂ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಭೀಕರ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಬಲ್ಲವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗಿವೆ. ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಒಟ್ಟೊ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಭೂ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ನದಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜನವಸತಿ, ರಸ್ತೆಗಳು, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಹಿಮಾಲಯದ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಮಿತಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಮನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಹಿಮಪದರಗಳು ದಶಕಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದರಿಂದ, ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರ್ವತಗಳ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಇವು ಹಿಮಪದರ ಕರಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿಗಳು ಕರಗುವಿಕೆಯಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇದರರ್ಥ, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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