ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ನಾಗರಿಕತೆಯ ನಾಶ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಇರಾನ್ ತಿರುಗೇಟು

ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಇರಾನ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
By ANI

Published : April 3, 2026 at 4:26 PM IST

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್(ಅಮೆರಿಕ) : ಅಮೆರಿಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಬೆದರಿಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಬಲವನ್ನಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವೀಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ರೋಮ್ ಶಾಸನದಡಿ ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪುರಾವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬೆದರಿಕೆ ಬಲವಲ್ಲ, ಅದು ಅಜ್ಞಾನ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವೀಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ರೋಮ್ ಶಾಸನದಡಿ ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪುರಾವೆ. ಇರಾನ್‌ ನಾಗರಿಕತೆ 7,000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ್ದು. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಇತಿಹಾಸ ಕೇವಲ 250 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ಋಣಿಯಾಗಿದೆ : ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ನಿರಂತರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇರಾನ್‌ನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀಡಿರುವ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ಋಣಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅಂತಹ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಐಆರ್‌ಜಿಸಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಜನರಲ್ ಸಯ್ಯದ್ ಮಜೀದ್ ಮೂಸಾವಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮಾರಕ ಫಲಿತಾಂಶದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಅವರ ಸಮಾಧಿಗಳತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು ನೀವೇ, ಇರಾನ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಭ್ರಮೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಷಪೂರಿತಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ 250 ವರ್ಷಗಳ ಅಲ್ಪ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ, ನೀವು 6,000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತೀದ್ದೀರಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ : ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿದ್ದರೂ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಇರಾನ್‌ನಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯವು ದೇಶದ ಆಧುನಿಕ ನಿಲುವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೆಡವಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

