ಉಕ್ರೇನ್ನ ಖೆರ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕದನ ವಿರಾಮ ಅಂತ್ಯ: ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ದತೆ
ಈ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಾಗರಿಕರ ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Published : November 2, 2026 at 12:43 PM IST
ಖೆರ್ಸನ್ (ಉಕ್ರೇನ್): ಕೀವ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕೋ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕದನ ವಿರಾಮದಿಂದಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಆಗ್ನೇಯ ಖೆರ್ಸನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯುದ್ದ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈವರೆಗೂ ಕೇವಲ ಒಲೆಶ್ಕಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಕದನವಿರಾಮವನ್ನು ಇದೀಗ ಖೇರ್ಸನ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಒಲೆಶ್ಕಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶನಿವಾರ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಈ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು. ಈ ನಡುವೆ ನಾಗರಿಕರ ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್, ಒಲೆಶ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಖೆರ್ಸನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕದನ ವಿರಾಮದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಿರಂತರ ದಾಳಿಯ ಭೀತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಓಡಾಡಲು, ಆಹಾರ, ಶುದ್ಧ ನೀರು ಹಾಗೂ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಘನತೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವನೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ. ಒಲೆಶ್ಕಿ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯ ಆರಂಭದ ತಾಣವಾಗಲಿ ಎಂದಿದ್ದರು.
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಲೆಶ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 2,000 ನಾಗರಿಕರಿದ್ದು, ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು, ಇಲ್ಲವೇ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಗರದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಮಾಸ್ಕೋ ಮತ್ತು ಕೀವ್ ಬೇರೆಡೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಮೊದಲು ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಅವರು, ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಸ್ಕೋ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಾಯಿತು. ದಾಳಿಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕೊರತೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರಷ್ಯನ್ನರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಉಕ್ರೇನ್ನ ವಿನ್ನಿಟ್ಸಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ದಾಳಿಗೆ 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ನ ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಡ್ರೋನ್ ಒಂದರ ದಾಳಿಯು ವೃತ್ತಿಪರ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, 5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕಿಯರು, 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳು ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಕೀವ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮನೆಗಳು, ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಯೊಂದು ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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