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ಸೆ.11ರ ದಾಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್-ಖೈದಾ ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ವರದಿ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ

ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್‌ನ ಚಲನವಲನಗಳು ಮತ್ತು ಆತನಿಗಿದ್ದ ಬೆಂಬಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭದ್ರತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಗೆ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಕಳವಳವನ್ನು ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.

CIA Releases Dozens Of Presidential Daily Briefs On Bin Laden and Al-Qaida Before Sept. 11
ಅಮೆರಿಕದ ಟ್ರೆಂಡ್​ ಸೆಂಟರ್ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2026 at 2:56 PM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ (ಅಮೆರಿಕ): 2001 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್,​ 11ರ ಅಮೆರಿಕದ ಟ್ರೇಡ್​ ಸೆಂಟರ್​ ಅವಳಿ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಗೆ 25ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 3,000 ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ, ಈ ಕೃತ್ಯ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿತ್ತು. ವಿಮಾನ ಅಪಹರಣಗಳ ಘಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್-ಖೈದಾ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ವರದಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್‌ನ ಚಲನವಲನಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭದ್ರತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಗೆ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಮೆರಿಕದ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಕಳವಳವನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಆತನ ಜಾಲದ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿದ್ದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆತನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇವು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಸಿಐಎ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾನ್ ರಾಟ್‌ಕ್ಲಿಫ್, ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ದೈನಂದಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿಗಳ ಪೈಕಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಒಮ್ಮೆಗೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವರದಿಗಳು ದೇಶದ ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗವು ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಯಕರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

1998ರ ದಾಖಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್‌ನನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ತಾಲಿಬಾನ್​ಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೋವಿಯತ್ ಆಕ್ರಮಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ನೀಡಿದ ನೆರವಿನಿಂದಾಗಿ ಆತನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನು ದೂರವಾಗಿಸಲು ಅವರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

1998ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಲ್ ಖೈದಾ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ ವಿಮಾನವೊಂದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ನಗರವೊಂದರತ್ತ ಹಾರಿಸಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ, ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಜಾಲದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ವಿಮಾನ ಅಪಹರಣದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1999ರ ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ಆತನ ಸಹಚರರು ಸ್ಫೋಟಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಆಕ್ರಮಣಗಳು ನಡೆಯುವ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ, ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ತನಗಿರುವ ಹಿಂಜರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗೆ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

CIA
AL QAIDA
SEP 11 ATTACK
BIN LADEN
WORLD TRADE CENTRE ATTACK

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