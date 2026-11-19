ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 'ಮಹಾಶಕ್ತಿ'ಗಳ ಸಮಾಗಮ: ಪರಮಾಣು ನಿಯಂತ್ರಣ, ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್, ಕ್ಸಿ, ಪುಟಿನ್ ಚರ್ಚೆ
ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಶಮನಕ್ಕಾಗಿ ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ, ಅಮೆರಿಕ ನಾಯಕರು ಶೆನ್ಜೆನ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.
Published : November 19, 2026 at 7:41 PM IST
ಶೆನ್ಜೆನ್(ಚೀನಾ): ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾದ ಶೆನ್ಜೆನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ಮೂವರು ನಾಯಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ 'ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಈ ಭೇಟಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಭೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಈ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಮಹತ್ವ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಚಿವ: "ಈ ಮೂವರು ನಾಯಕರು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೀನ್ ನೋಯೆಲ್ ಬ್ಯಾರೋ ಅವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಆರ್ಟಿಎಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವ ಈ ಮೂವರ ಫೋಟೋವು ವಿಶ್ವದ ಮೂರು ಬಲಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಗಳ ಫೋಟೋವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಮೂರು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗಳೆಂದರೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ನಾಯಕರು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ, ಈ ಸಭೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಯಮಿತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಕರೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತು ಹಲವು ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಚೀನಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕ್ಸಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಶೀತಲ ಸಮರದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಕ್ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯು ತೀವ್ರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಂವಹನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಪುಟಿನ್ ಹೇಳಿಕೆ: ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಸಿ ಅವರಂತೆಯೇ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರು ಎಂಬ ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಹಂಚಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಒಂದಾಗಿವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರು ದೇಶಗಳು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಮಾಣು ಮುಕ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕ್ಸಿ ಕರೆ: ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಪರಸ್ಪರರ ಗಡಿರೇಖೆಗಳನ್ನು ದಾಟಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರಬೇಕು. ಥುಸಿಡೈಡಿಸ್ ಬಲೆಯನ್ನು (ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯೊಂದು ಹಳೆಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ) ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕ್ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ, ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರ ಮುಕ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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