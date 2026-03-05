ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ: ತನ್ನ GDP ಗುರಿಯನ್ನ ಶೇ.4.5 -5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ ಚೀನಾ: ಇದರಿಂದ ಹಿಗ್ಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಜಾಗತಿಕ ಹಾಗೂ ದೇಶೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳ ನಡುವೆ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಶೇ 4.5-5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ.
ಬೀಜಿಂಗ್, ಚೀನಾ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಫ್ ರ ಸುಂಕ ಯುದ್ಧ, ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು, ಆಸ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಚೀನಾ ಗುರುವಾರ ತನ್ನ ಜಿಡಿಪಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಶೇ. 4.5 ರಿಂದ 5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ - ಎನ್ಪಿಸಿ ಎದುರು ಮಂಡಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಿ ಕ್ವಿಯಾಂಗ್ ಅವರು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಚೀನಾ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗುರಿಯನ್ನು 4.5 ರಿಂದ 5 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು 20.01 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಲವಾದ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗುರುವಾರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಸೇರಿ 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವರ್ಷ ಶೇ. 4.5 ರಿಂದ ಶೇ. 5 ರವರೆಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನಗರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಸುಮಾರು ಶೇ. 5.5 ಅಥವಾ 12 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಗರ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. 2 ರ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಚೀನಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಗುಂಪುಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಆಸ್ತಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದೇಶವು ವಿಶೇಷ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 250 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುವಾನ್ (ಸುಮಾರು USD 36.17 ಬಿಲಿಯನ್) ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಲಾಂಗ್ ವಿಶೇಷ ಖಜಾನೆ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುವಾನ್ಗಳ ವಿಶೇಷ ಹಣಕಾಸು-ಹಣಕಾಸು ಸಮನ್ವಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಚೀನಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ನಡುವೆ ಚೀನಾ ಸಂಸತ್ ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು AI ನಂತಹ ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಗುರುವಾರ ನಡೆದ NPC ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ ಪಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಚೀನಾ -CPCಯ ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದರು. PLA ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಅವರ ಈ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಚೀನಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳ ಬ್ಯೂರೋದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 60 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 323.4 ಮಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು 2024 ರಿಂದ 13.07 ಮಿಲಿಯನ್ ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವಯಸ್ಸಾದ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಚೀನಾ ಈ ವರ್ಷ ವೃದ್ಧರ ಆರೈಕೆ ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜನನ ದರಗಳ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸದ ವರದಿಯು ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ಹೆರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದ ದಂಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ವಸತಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಉತ್ತಮ ವಸತಿಗಾಗಿ ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಫಲವತ್ತತೆ - ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಮಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆರಂಬಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಇದರಿಂದ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ - ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್: ಚೀನಾ ತನ್ನ ಜಿಡಿಪಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. ಚೀನಾದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕೆಳಮುಖ ಒತ್ತಡಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಖುಷಿ ಪಡುವ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೂವರೆಯಿಂದ ಐದು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
