ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ 2025ರಲ್ಲಿ ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಚೀನಾ
ಟ್ರಂಪ್ ಎದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರೂ ಚೀನಾದ ರಫ್ತು ಬಲವಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. $1.2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ದಾಖಲೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚೀನಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಭಾರಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : January 19, 2026 at 1:26 PM IST
ಹಾಂಕಾಂಗ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕವನ್ನು ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂಕಗಳ ಹೇರಿಕೆ ಬಳಿಕವೂ ಚೀನಾ ತನ್ನ ರಫ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬಲವಾದ ರಫ್ತುಗಳಿಂದ ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು 2025 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಶೇ 4.5ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದೆ. 2022 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಕಠಿಣ COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಇದು ನಿಧಾನವಾದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 4.8% ವಾರ್ಷಿಕ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಕಂಡಿತ್ತು.
ಕೋವಿಡ್ ಬಳಿಕ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ವಲಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸಲು ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ತೀವ್ರ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿದೆ. ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದಂತೆ ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಬಲವಾದ ರಫ್ತುಗಳು ದುರ್ಬಲ ಗ್ರಾಹಕ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಚೀನಾ ಸುಮಾರು 1.2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಖಲೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದು ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐಎನ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಚೀನಾದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಲಿನ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರ ಜನವರಿ 20 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗಳ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆಯೂ ಚೀನಾ ತನ್ನ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ - ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇತರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳೂ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದರೆ?: ಈಗ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಸಹ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಇಯು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ಒಂದು ಇತರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಸಹ ಚೀನಾದ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಇದು ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಲಿನ್ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಚೀನಾ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಧನ - ಸಮರ್ಥ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಿತಾದರೂ, ಇದೀಗ ಅದು ತನ್ನ ಮೊನಚನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
‘ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ದೇಶದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎನ್ಪಿ ಪರಿಬಾಸ್ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಚಿ ಲೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಚೀನಾದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಅನೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚೀನೀ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆಯೇ?: ಕೆಲವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು 2025 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ನಿಜವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದತ್ತಾಂಶ ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಯಾಗಿರುವ ರೋಡಿಯಂ ಗ್ರೂಪ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶೇ 2.5 ರಿಂದ 3 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚೀನಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2023 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 5.2 ರಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗುರಿಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 6 ರಿಂದ 6.5ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು 2025 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ. 2026 ಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು 2026 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4.5 ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಡಾಯ್ಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
