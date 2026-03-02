ಇರಾನ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಹಡಗು ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದ; ವರದಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಚೀನಾ
ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಾಯುದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಇರಾನ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಮಿಲಿಟರಿ ಯಂತ್ರಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ
By PTI
Published : March 2, 2026 at 7:49 PM IST
ಬೀಜಿಂಗ್, ಚೀನಾ: ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ CM-302 ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಹಡಗು ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ಸೋಮವಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ, ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಾಯುದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಇರಾನ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಮಿಲಿಟರಿ ಯಂತ್ರಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ವರದಿಯು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಮಾವೋ ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರದಿ ನಿಜವಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶವಾಗಿ ಚೀನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಸಹವಾಸ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೌಕಾ ಗುಂಪುಗಳ ಫ್ಲೋಟಿಲ್ಲಾವನ್ನು ಇರಾನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಗಡಿ ಬಳಿ ಅಮೆರಿಕ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವರದಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಇರಾನಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನಗಳು ಪತನಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಚೀನಾದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೋಮವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮೂಲ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೀಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಚೀನಾ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದನ್ನು ಮೀರಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಚೀನಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್: ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬೀಜಿಂಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ನಾಯಕ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಚೀನಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಮಡುರೊ ಪತನ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನಿನ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಅಥವಾ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಚೀನಾದ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ದೃಢ ನಿಲುವನ್ನು ಮಾವೋ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಈಗಿನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೀನಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ಮಸ್ಕತ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ದೋಣಿ: ಭಾರತೀಯ ಸಾವು
ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ದಾಳಿ ಎದುರಿಸಲು, ಇರಾನ್ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 2ನೇ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಮಂಡಳಿ
VIDEO- ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟ ಡ್ರೋನ್, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಇರಾನ್