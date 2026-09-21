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ಸುಂಕ ಸಮರದ ಮಧ್ಯೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 3 ದಿನಗಳ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​ಪಿಂಗ್​

ಸುಂಕ ಸಮರದ ನಡುವೆ ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​​ಪಿಂಗ್​ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

CHINESE PRESIDENT XI JINPING
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (X@WhiteHouse/ANI Photo)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 21, 2026 at 6:00 PM IST

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ಬೀಜಿಂಗ್​, ಚೀನಾ: ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಸುಂಕ ಸಮರಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರರು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಸಿ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. "ಚೀನಾ-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಆಳವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಗುವೊ ಜಿಯಾಕುನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಸಂವಾದ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೀಜಿಂಗ್ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಸೇರಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತ, ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಚೀನಾದ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೀ ಲಿಫೆಂಗ್, ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೇಮಿಸನ್ ಗ್ರೀರ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದವು ಎಂದು ಚೀನಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಮುಖ ಒಮ್ಮತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ಶಾಂತಿಯುತ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಉಭಯರಿಗೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಹಕಾರದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಳಜಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಒಮ್ಮತದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡದೇ ಬೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತ, ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ: ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮಸೂದೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಹಕಾರವು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

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US PRESIDENT DONALD TRUMP
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CHINESE PRESIDENT XI JINPING

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