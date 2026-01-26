ETV Bharat / international

ಭಾರತ - ಚೀನಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೆರೆಹೊರೆ ದೇಶಗಳು - ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರು; ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಬಣ್ಣನೆ

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಆನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಸಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ

CHINA-INDIA-XI
ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರು ಎಂದು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಬಣ್ಣನೆ (IANS)
author img

By PTI

Published : January 26, 2026 at 4:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೀಜಿಂಗ್, ಚೀನಾ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಉತ್ತಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಸೋಮವಾರ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಆನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ ಮಾಡುವುದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಕ್ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

77 ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ತಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಹವರ್ತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿವೆ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಆನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಸಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರು ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಣ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂವಹನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಲಿದೆ ಪರಸ್ಪರರ ಕಳವಳಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಚೀನಾ - ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚೀನಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಿ ಕಿಯಾಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ 2020 ರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ನಡುವಿನ ಎರಡು ಶೃಂಗಸಭೆಗಳ ನಂತರ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.

ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಮೊದಲು 2024 ರಲ್ಲಿ ಕಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ SCO ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಟಿಯಾಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಗೊಂದಲವನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಅವರು ಒತ್ತುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ (LAC)ಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆದ ಮಿಲಿಟರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.

ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಚೀನೀ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 2020 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ LAC ಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಚೀನೀ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ನೀಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹಲವಾರು ಜನ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದ, ನೇರ ವಿಮಾನಗಳ ಪುನರಾರಂಭ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ 75 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ನೇರ ವಿಮಾನಗಳು ಪುನಾರಂಭಗೊಂಡವು.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳಿಂದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: 11 ಜನ ಬಲಿ

TAGGED:

CHINA AND INDIA RELATION
PRESIDENT XI
ಭಾರತ ಚೀನಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೆರೆಹೊರೆ
ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಬಣ್ಣನೆ
WE RE GOOD NEIGHBOURS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.