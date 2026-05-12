ETV Bharat / international

ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ: ಇರಾನ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯಿರಿ ಎಂದ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್

ಅವರು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಆ ಕಸಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಲು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್​ ಈಗ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದರು.

'Ceasefire on life support': Trump calls Iran's latest proposal
ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ (ANI)
author img

By ANI

Published : May 12, 2026 at 7:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ಇರಾನ್‌ನ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕದನ ವಿರಾಮವು ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟದ​ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾತೃತ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಇರಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಕಸದ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ ಇದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಜರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಆ ಕಸಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಲು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್​ ಈಗ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಕದನ ವಿರಾಮದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಏನೇ ಸಣ್ಣದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೂ ಅಮೆರಿಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾವು ಹಾಕಿರುವ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು,ಇದನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಭಾಗವೆಂದು ಕರೆದರು ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಉತ್ತಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದು ಮೊದಲು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನಿನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ, ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಹಾಗೂ ಈಗ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ನಾಯಕರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅವರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಮೂರ್ಖತನದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬಾಮಾ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದರೇನೋ, ಬೈಡನ್​ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೇ ಅನ್ಯಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ: ಈ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್-ಬಾಘರ್ ಘಾಲಿಬಾಫ್ ಮಂಗಳವಾರ 14 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪರ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವರು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಫಲ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ವಿಳಂಬವು ಅಮೆರಿಕದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

14 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಇರಾನಿನ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಎಳೆದಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕನ್​ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (AEOI) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎಸ್ಲಾಮಿ ಅವರು ಪರಮಾಣು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣದ ವಿಷಯಗಳು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್‌ನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಸಾರಕ ಪ್ರೆಸ್ ಟಿವಿ ಸೋಮವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇರಾನ್​ ನ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಮಾಣು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವು ಮಾತುಕತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಟೀಕರಣವು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ವಕ್ತಾರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೆಝಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಮೇ 13 ರಿಂದ 15 ರವರೆಗೆ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್

ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂದೂರ್​​​​ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ 10ರಂದು ಮರ್ಕಾ-ಎ-ಹಕ್ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಣೆ: ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಘೋಷಣೆ

TAGGED:

TRUMP
IRANS LATEST PROPOSAL
TRUMP CALLED PIECE OF GARBAGE
IRAN US ISREL WAR
CEASEFIRE ON LIFE SUPPORT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.