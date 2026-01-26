ಚೀನಾ ಜೊತೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅನುಸರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗಿಲ್ಲ: ಕೆನಡಾ ಪ್ರಧಾನಿ
ಕೆನಡಾ, ಚೀನಾ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಆ ದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 26, 2026 at 7:34 PM IST
ಟೊರೊಂಟೊ, ಕೆನಡಾ: ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅನುಸರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆನಡಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಉತ್ತರ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೀಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಕೆನಡಾದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಪ್ಪಂದ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆಲವು ವಲಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ದೇಶವಾಗಿದ್ದ ಕೆನಡಾವನ್ನು ಚೀನಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಐಸ್ ಹಾಕಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ! ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಜೆಟಿ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಜೊತೆಗಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೇತರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿರಲು ಬದ್ಧತೆಗಳಿವೆ. ಚೀನಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೇತರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೀನಾದ ಜೊತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕಾರ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2024 ರಲ್ಲಿ, ಕೆನಡಾ ಬೀಜಿಂಗ್ನಿಂದ ಬರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೇಲೆ 25% ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿತ್ತು. ಚೀನಾ ಕೆನಡಾದ ಕ್ಯಾನೋಲಾ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಊಟದ ಮೇಲೆ 100% ಆಮದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹಂದಿಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಸೀಫುಡ್ ಮೇಲೆ 25% ಆಮದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತ್ತು. ಈ ತಿಂಗಳು ಚೀನಾ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ನಿ, ಕೆನಡಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಡಿಮೆ ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಚೀನಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಶೇ 6.1ರಷ್ಟು ಸುಂಕದ ದರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚೀನೀ EV ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ 49,000 ವಾಹನಗಳ ಆರಂಭಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70,000 ಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. 2024 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಇವಿ ಆಮದಿನ ಆರಂಭಿಕ ಮಿತಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 3ರಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಚೀನಾ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಆಟೋ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
