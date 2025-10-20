ETV Bharat / international

ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಿಮಾನ, ಇಬ್ಬರು ಸಾವು

ಪೈಲಟ್‌ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಿಮಾನವೊಂದು ರನ್‌ವೇಯಿಂದ ಜಾರಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಿಮಾನ
ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಿಮಾನ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 20, 2025 at 6:51 PM IST

2 Min Read
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್: ಹಾಂಗ್‌ ಕಾಂಗ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಿಮಾನವೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3.50ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ದುಬೈನಿಂದ ಹಾಂಗ್‌ ಕಾಂಗ್‌ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ವಿಮಾನ, ರನ್‌ವೇಯಿಂದ ಜಾರಿಕೊಂಡು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿತು. ವಿಮಾನ ಭಾಗಶಃ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದನ್ನು ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಬೋಯಿಂಗ್ 737 ಸರಣಿಯ ವಿಮಾನವಾದ EK9788 ಅನ್ನು ಟರ್ಕಿಶ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ACT ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ನಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತುರ್ತು ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಮಾನ ದುರಂತಗಳು: ಸುಮಾರು 49 ಜನರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನವೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರದೇಶ ಅಮುರ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸೈಬೀರಿಯಾದ ಅಂಗಾರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ AN-24 ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಮಾನ ಇದಾಗಿದ್ದು, ರಷ್ಯಾ-ಚೀನಾದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಬ್ಲಾಗೊವೆಶ್‌ಚೆನ್ಸ್ಕ್ ನಗರದಿಂದ ಟಿಂಡಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:00 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಡಾರ್‌ನಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ರಕ್ಷಣಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತೆರಳಿ, ಟಿಂಡಾದಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ವಿಮಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿತ್ತು. ನತದೃಷ್ಟ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಐವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 43 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಆರು ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಗವರ್ನರ್ ವಾಸಿಲಿ ಓರ್ಲೋವ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ರಷ್ಯಾ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ದಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಅದೇ ರೀತಿ ಜುಲೈ ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲೂ ಭೀಕರ ವಿಮಾನ ದುರಂತ ಜರುಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ವಾಯುಪಡೆಯ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನ ಢಾಕಾದ ಕಾಲೇಜೊಂದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟು 171ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ವಿಮಾನ ದುರಂತ: ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಲಂಡನ್ ಗ್ಯಾಟ್ವಿಕ್‌ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ AI171 ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಘಟನೆ ಕಳೆದ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.38ಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಬೋಯಿಂಗ್ 787-8 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 242 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು. ಪವಾಡ ಸದೃಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾರಾದರೆ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಮಾನ ಟೇಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಪತನಗೊಂಡ ಸ್ಥಳ: ಗೂಗಲ್ ಅರ್ಥ್ ನಲ್ಲಿ ದುರಂತದ ನಿಖರ ಚಿತ್ರಣ

