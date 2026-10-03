ಈ ತಿಂಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಕೆನಡಾದ ಸಚಿವರು:300 ಸದಸ್ಯರ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಗಮನ
2030ರ ವೇಳೆಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು 50 ಶತಕೋಟಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಕೆನಡಾ CEPAಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
By PTI
Published : October 3, 2026 at 7:03 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್,ಅಮೆರಿಕ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು, ಕೆನಡಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಚಿವ ಮನಿಂದರ್ ಸಿಧು ಅವರು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 300 ಸದಸ್ಯರ ಬೃಹತ್ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಲ್ವಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸಿಧು, ವರ್ಷಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು (CEPA) ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ನವದೆಹಲಿಯ ಮಾತುಕತೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು 70 ಶತಕೋಟಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದವು.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಾನು ಜಿ-20 ಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾದೆ ಎಂದು ಸಿಧು 'ಎಕ್ಸ್' ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಇಪಿಎ (CEPA) ಕುರಿತ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಒಟ್ಟಾವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ 30 ಶತಕೋಟಿ ಕೆನಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 70 ಶತಕೋಟಿ ಕೆನಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪುವ ಹಂಚಿಕೆಯ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಸಿಧು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಈ ತಿಂಗಳು 'ಟೀಮ್ ಕೆನಡಾ ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಷನ್' (Team Canada Trade Mission) ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕೆನಡಾದ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಈ ತಿಂಗಳು ಟೀಮ್ ಕೆನಡಾ ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಷನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳ ಸುಮಾರು 300 ಕೆನಡಿಯನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಧು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೃಷಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ವಲಯಗಳವರೆಗೆ ಕೆನಡಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವ ಮನಿಂದರ್ ಸಿಧು ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಫಲಪ್ರದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ - ಕೆನಡಾ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (CEPA) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಗೋಯಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
2030ರ ವೇಳೆಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು 50 ಶತಕೋಟಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಕೆನಡಾ CEPAಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಭೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆವು ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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