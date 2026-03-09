ETV Bharat / international

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ: ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ; ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾರೆಲ್​ಗೆ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರೀ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.

Brent crude surges over 25% to USD 116.5 per barrel amid West Asia conflict, experts warn of USD 150 level
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ (ANI)
By ANI

Published : March 9, 2026 at 10:28 AM IST

2 Min Read
ಟೆಹ್ರಾನ್​ (ಇರಾನ್​): ಇರಾನ್​, ಇಸ್ರೇಲ್ - ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ 10ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾರೆಲ್​ಗೆ 100 ಡಾಲರ್​ ಆಗಿದೆ. ಕತಾರ್​ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಶೇ.25 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 116.5 ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 119.45 ಡಾಲರ್‌ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲಿ ಸಂಘಟಿತ ದಾಳಿಗಳ ನಂತರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಕೊರತೆಯ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೈಲ ದರ ಶೇ. 18 ರಿಂದ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ತೈಲ ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ದರ 150 ಡಾಲರ್ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 100 ಡಾಲರ್​ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್​ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 2,345 (ಶೇ.2.9) ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿಫ್ಟಿ 708 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ (ಶೇ.2.89) ಕುಸಿದಿದೆ.

ಜಪಾನ್‌ನ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ 6ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಿಕ್ಕಿ 6.2ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 52,166.92 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ ಶೇ.6.3 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಷೇರುಗಳು ಶೇ.3 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದವು. ಯುದ್ಧವು ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ರಫ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ.

ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 109.46 ಡಾಲರ್​ನಷ್ಟಿದ್ದು, ಯುಎಸ್ ಮಾನದಂಡದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 107.37ಡಾಲರ್​ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. ಎರಡೂ ಬೆಲೆಗಳು ಶುಕ್ರವಾರದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ.18ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

