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ಸಿರಿಯಾದ ಡಮಾಸ್ಕಸ್​ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟ; 9 ಸಾವು ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ

ರಾಜಧಾನಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಳಿಯ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶವೂ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ.

Bomb Blast At Damascus Cafe Kills Nine, Authorities Say
ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಪೋಟ (AFP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 3, 2026 at 5:33 PM IST

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ಡಮಾಸ್ಕಸ್ (ಸಿರಿಯಾ): ಸಿರಿಯಾ ರಾಜಧಾನಿ ಡಮಾಸ್ಕಸ್​ನ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್​​ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು, 9 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 20 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಯುದ್ದದ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ಸವಾಲುದಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ದಾಳಿಯ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಯಾರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಬಂದಿಲ್ಲ.

ರಾಜಧಾನಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಳಿಯ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ.ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ಗಳ ಸೈರನ್​ಗಳು, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯಂತೆ, ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಲೋಹದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಫೋಟದ ಸಾಧನಗಳು ಕಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಿಂದ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿನ ಅಂಗಡಿಯವರು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರ (ಸಿರಿಯಾ ಕಾಲಮಾನ)ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಬಲ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂಭಾಗವು ನಡುಗಿತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜನರು ಕೆಫೆ ಬಳಿ ಸಾಗಿದರು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಎಎಫ್​ಪಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಡಮಾಸ್ಕಸ್‌ನ ಗವರ್ನರ್ ಮಹೇರ್ ಎಲ್ದಿಬಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಕಾರಣಕರ್ತರನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ಕ್ಲಾಡಿಯೊ ಕೊರ್ಡೋನ್, ದೇಶವು ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಣುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವಾಗ ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ಕಟಕಟೆಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದರು.

ದಾಳಿಗೆ ಸಿರಿಯಾದ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧ ದೇಶವಾಗಿರು ಟರ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇರಾಕ್, ಜೋರ್ಡಾನ್, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿವೆ. 2025ರ ಜೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಡಮಾಸ್ಕಸ್ ಚರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 25 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

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