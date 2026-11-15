ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ
ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಿದೆ. ಇಂದು ಬಹ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : November 15, 2026 at 2:10 PM IST
ಮನಾಮ(ಬಹ್ರೇನ್): ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಭಾನುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೈರನ್ಗಳೂ ಮೊಳಗಿವೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಎಎಫ್ಪಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೈರನ್ಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತಿವೆ. ಅಪಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಹತ್ತಿರದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಅಧಿಕೃತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಹ್ರೇನ್ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹ್ರೇನ್ನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ರೇಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಬಹ್ರೇನ್ನ ಅಲ್ ರಿಫಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ರೇಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಪಡೆಯ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರು ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಬಳಸಿ ಉಡಾಯಿಸಿದೆ. ಇತ್ತ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕಳೆದ 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್, ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಹಡಗು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಬಂದರುಗಳು, ಇಂಧನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಗಳು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ನೌಕಾನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಹ್ರೇನ್ ಕೂಡ ಇರಾನ್ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರವೂ ಸಹ ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ರೇಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಪಡೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಗಲ್ಫ್ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಬಂದ ಎರಡು ಇರಾನಿನ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
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