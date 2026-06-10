ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿರುವ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸಮಿತಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : June 10, 2026 at 11:36 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸದರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಗೇಟ್ಸ್, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಮಿತಿಯು ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೊವಾರ್ಡ್ ಲುಟ್ನಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೇಟ್ಸ್ ವಕ್ತಾರರು ಎಎಫ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಗಳು 2013ರ ಇಮೇಲ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸುದಾರನು ಗೇಟ್ಸ್ಗೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸೋಂಕಿನ ನಂತರ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ನಕಲಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ಈ ಬಗೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಾತಾಪವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೇವಲ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದು ನಿಜ. ನಾನು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರಾಧ ಎಂದು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗೇಟ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ರಷ್ಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕಳನ್ನು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಂದರೆ 2011 ರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೊತೆಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2013ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮೆಲಿಂಡಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಗೇಟ್ಸ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
2021 ರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಮೆಲಿಂಡಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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