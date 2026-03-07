ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅಮೆರಿಕ; ಹಾರ್ಮುಜ್ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಬೆಂಗಾವಲಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದ ಇರಾನ್
ಇರಾನ್ನ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಗಾವಲು ನೌಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಾವು ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
Published : March 7, 2026 at 12:33 PM IST|
Updated : March 7, 2026 at 1:12 PM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಇರಾನ್): ಇರಾನ್ - ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ದ ಆರಂಭವಾಗಿ ವಾರ ಕಳೆದಿದೆ. ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ದದ ಬಿಸಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್, ಈ ಯುದ್ದದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಬಂಕರ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಇರಾನ್ನ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಗಾವಲು ನೌಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಾವು ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲು ನೀಡಲು ನೌಕಾಪಡೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲು ನೀಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗಾರ್ಡ್ ವಕ್ತಾರ ಅಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೈನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು 1987 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದೆ. ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೈರನ್ಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಎಂದು ಐಡಿಎಫ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಗಲ್ಫ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಇಂದು ದುಬೈ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಮನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಹ್ರೇನ್ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವರು, ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರು, ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಬೇಷರತ್ ಶರಣಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯ: ಇರಾನ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ