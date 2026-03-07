ETV Bharat / international

ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಬ್​ ದಾಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅಮೆರಿಕ; ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ​ ಬೆಂಗಾವಲಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದ ಇರಾನ್​

ಇರಾನ್​ನ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್, ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ​ ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಗಾವಲು ನೌಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಾವು ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

Biggest Bombing Coming US Warns Of More Intense Strikes On Iran
ಟೆಹ್ರಾನ್​ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 7, 2026 at 12:33 PM IST

Updated : March 7, 2026 at 1:12 PM IST

ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಇರಾನ್​): ಇರಾನ್​ - ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್​ ನಡುವಿನ ಯುದ್ದ ಆರಂಭವಾಗಿ ವಾರ ಕಳೆದಿದೆ. ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ದದ ಬಿಸಿ​ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್​ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಬಾಂಬ್​ ದಾಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್​ ಬೆಸೆಂಟ್​, ಈ ಯುದ್ದದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಾಂಬ್​ ದಾಳಿ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದು, ಇರಾನ್​ ಬಂಕರ್​ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಇರಾನ್​ನ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್, ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ​ ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಗಾವಲು ನೌಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಾವು ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್​ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲು ನೀಡಲು ನೌಕಾಪಡೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲು ನೀಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗಾರ್ಡ್​ ವಕ್ತಾರ ಅಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ನೈನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು 1987 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಟೆಹ್ರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ವ್ಯಾಪಾಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಇರಾನ್​, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮೇಲೆ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದೆ. ಟೆಲ್​ ಅವೀವ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೈರನ್‌ಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಎಂದು ಐಡಿಎಫ್​ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಗಲ್ಫ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಇಂದು ದುಬೈ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್‌ನ ರಾಜಧಾನಿ ಮನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಹ್ರೇನ್​ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವರು, ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರು, ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

