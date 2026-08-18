ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ?: ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಭಾರತ ಭೇಟಿ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತ!
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗಿದೆ.
Published : August 18, 2026 at 3:18 PM IST
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರಧಾನಿ ತಾರೀಖ್ ರೆಹಮಾನ್ ಭಾರತ ಭೇಟಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಡಚಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಮತ್ತು ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ನ ಇತರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರವಾಸದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ನೆರೆ ಹೊರೆ ದೇಶಗಳು ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರೂ, 2024ರಲ್ಲಿ ಪದಚ್ಯತಿಗೊಂಡ ನಂತರ ಹಸೀನಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯವು ಬಗೆಹರಿಯದೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ ಈ ಕುರಿತು ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿದೇಶಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಎಕೆಎಂ ಶಾಹಿದುಲ್ ಕರೀಮ್, ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಭೇಟಿಯ ಕುರಿತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಹಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತಾದರೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಭಾರತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಭೇಟಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಾರಿಯಾದವರ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಮನವಿಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೋರಿದ್ದೇವೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ನೂತನ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ದಿನೇಶ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಭಾರತದಿಂದ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಹ್ವಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಔಟ್ರೀಚ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 'ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿ-ಸೆಕ್ಟೋರಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್' (ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ರೆಹಮಾನ್ ಭೇಟಿಯ ಮರುದಿನವೇ ನವದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ ತ್ರಿವೇದಿ, ಢಾಕಾದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿಯಮಿತ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತವು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಔಟ್ರೀಚ್ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೂ ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಭಾನುವಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರೆಹಮಾನ್ ಭೇಟಿ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಷರತ್ತನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು 2024ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಹಸೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ದಂಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಯುವ ನಾಯಕ, ಲೇಖಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದ ಶಹೀದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾದಿ ಹಂತಕರನ್ನು ಭಾರತವು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪವಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪೊಲೀಸರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ-ಭಾರತ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ.
ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಕರೀಮ್, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಹಸ್ತಾಂತರ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾದಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಭಾರತವು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಭಾನುವಾರ ಡೈಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸುದ್ದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಲೇಖನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಲಹೆಗಾರ ಎಂ. ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಬೀರ್ ಅವರು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ - ಭಾರತ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಮರು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ 2024ರ ನಂತರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾನತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕು. ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಆದರೆ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆಯ ನಂತರ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆಯಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜನರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಭಾರತವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಲೇಖನ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಧಾನಿ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ನೀಡಿರುವ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದಾಗ ರೆಹಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಂದೆಶ ಕಳುಹಿಸಿದ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ರೆಹಮಾನ್ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡದ ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರ ಕೋರಿಕೆಗೆ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವತ್ತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ನೀಡಿದೆ. ರೆಹಮಾನ್ರ ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಉಭಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಈಗ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯು ಉಭಯ ರಾಜಧಾನಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಕ ಅಂತರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ನಂಬಿಕೆ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾನತೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ 2024ರ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ನಂತರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ, ಹಸೀನಾ ಅವರ ಹಸ್ತಾಂತರವು ಒಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭಾರತವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.
ಈ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ, ರಹಮಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಭೇಟಿಯು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾರತ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಸೀನಾ ಹಸ್ತಾಂತರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪದೇ ಪದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
ಒಪ್ಪಂದದ 6ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪರಾಧವೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕೊಲೆ ಅಥವಾ ಗಣನೀಯ ಪುರಾವೆಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮನವಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಸ್ತಾಂತರ ಒಪ್ಪಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಢಾಕಾದ ವಾದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಸೀನಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಈ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನು 2024ರ ದಂಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕೋರುವ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತವು ಕೇವಲ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆರೋಪಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತತೆ ಹಾಗೂ ಮರಣದಂಡನೆಯ ಭೀತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮೂಲದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸೈಫುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ತಪನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಡುವೆ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿಯೇ ಇವೆ ಎಂದರು.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳೆಂದರೆ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಬಿಎನ್ಪಿ), ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಜಮಾತ್ ಎ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಎನ್ಸಿಪಿ) ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಆ ನೀತಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು ಬಿಎನ್ಪಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮೂರೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಭದ್ರತೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೀವ್ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಿದೆ.
ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕುರಿತಾದ ತಪನ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಬಿಎನ್ಪಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು, ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರು ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಟರ್ಕಿಯ ಪ್ರಭಾವವೂ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ - ಟರ್ಕಿ ನಡುವಿನ ಈ ತ್ರಿಕೋನ ಸಂಬಂಧವು ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಢಾಕಾ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
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