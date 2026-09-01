EU ಸಂಬಂಧ ಬಲವರ್ಧನೆ ನಡುವೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪ್ರಧಾನಿ ಭೇಟಿ: ಏನಿದರ ಮಹತ್ವ?
ಯುರೋಪ್ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಜಾಗತಿಕ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಂದರುಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
Published : September 1, 2026 at 4:00 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾರ್ಟ್ ಡಿ ವೆವರ್ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ವಿಶಾಲವಾದ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಯುರೋಪ್ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಜಾಗತಿಕ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಂದರುಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದೇಶ, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ವೆವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಥಿಯೋ ಫ್ರಾಂಕೆನ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಿಂದ 4ರವರೆಗೆ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆವರ್, ಮುಂಬೈ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ವಲಯ, ವಜ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಭಾರತ - EU ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ವಿಚಾರದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಭೇಟಿಯು ಭಾರತ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಜನರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದಂತಹ ಪರಸ್ಪರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತ - ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಭಾರತ - ಯುರೋಪ್ ನಡುವಣ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಯುರೋಪ್ನ ಸಣ್ಣ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವವು ಅದರ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಂದರುಗಳು, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಜಾಲಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಟೋ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇಯು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ: ನವದೆಹಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಸಂಬಂಧ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಸರಕುಗಳ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿದ್ದು, 2024ರಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸರಕುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವು 120 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತು ಮೌಲ್ಯವು 4.58 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಷ್ಟಿರಲಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವು 4.54 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಷ್ಟಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗವು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಕೆನ್ ನಡುವಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮುದ್ರಯಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ - ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಚರ್ಚಿಸಿದವು.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ - ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು, ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಇಂಡೋ -ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿವೆ.
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