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ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ತಡೆ; ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸಮನ್ಸ್

ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಢಾಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಉಪ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಪವನ್ ಬಾಧೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

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ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 16, 2026 at 12:20 PM IST

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ಢಾಕಾ(ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ): ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಸಲಹೆಗಾರನನ್ನು ತಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಭಾರತದ ಉಪ ಹೈಕಮಿಷನರ್‌ಗೆ ಸಮನ್ಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ, ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಿಯಮಿತ ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ.ಜಹೇದ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಉಪ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಪವನ್ ಬಾಧೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಶಾಹಿದುಲ್​ ಕರಿಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ.ಖಲೀಲುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ, ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಎಂದಿದ್ದರು.

ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮೂಲಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಪ್ರೊಥೋಮ್​ ಅಲೊ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ರಿಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯ 28ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಡಾ.ಜಹೇದ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಅವರನ್ನು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಪಾಸಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಡಾ.ಜಹೇದ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಾರ್ಕ್​ ವೀಸಾದ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪಾಸ್​ಪೋರ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಬಳಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪಾಸ್​ಪೋರ್ಟ್​ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಲಸೆ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿದೆ.

ಜಹೇದ್ ರಾಜಕೀಯ ವಿಮರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಪದಚ್ಯುತ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

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TAGGED:

BANGLADESH
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