ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಂಪು ದಾಳಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಕುತ್ತು

ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಗುಂಪು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಪಾದಕರು ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BANGLADESH VIOLENCE
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಗುಂಪು ದಾಳಿ (AFP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 23, 2025 at 1:56 PM IST

ಢಾಕಾ(ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ): ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿನ ಕುರಿತ ಕಳವಳವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಪಾದಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಗುಂಪು ಪ್ರೋಥೋಮ್ ಅಲೋ ಮತ್ತು ದಿ ಡೈಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವವರೆಗೂ ಹಲವಾರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

"ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇನ್ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಡೈಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಪಾದಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕ ಮಹ್ಫುಜ್ ಅನಮ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದಾಳಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 26 ರಿಂದ 27 ಮಾಧ್ಯಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ದಿ ಡೈಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಜೀವ ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಗುಂಪು ದಾಳಿ ವೇಳೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಲು ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಜೀವ ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಡಿಎಂಪಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ನಜ್ರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಲಪಂಥೀಯ ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಯುವ ನಾಯಕ ಷರೀಫ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾದಿಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ, ಛಾಯನೌತ್ ಮತ್ತು ಉದಿಚಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪದಚ್ಯುತ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ "ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ " ಎಂದು ದಾಳಿಕೋರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಕಟ್ಟಾ ವಿಮರ್ಶಕರಾದ 32 ವರ್ಷದ ಹಾದಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಹಸೀನಾ ಅವರ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಾದಿ ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾದಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

