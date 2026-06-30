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ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಎಸಗಿದ ಹಸೀನಾ ಮಿತ್ರನಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ

ಗ್ಲಾದೇಶದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ICT-BD) ಎಂಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಇನುಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

Bangladesh Tribunal Sentences Hasina's Ally To 10 Years
ಹಸೀನಾ ಮಿತ್ರನಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 30, 2026 at 7:24 PM IST

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ಢಾಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: 2024 ರ ಬೀದಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಮಂಗಳವಾರ ಪದಚ್ಯುತ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಮಿತ್ರನಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಎಡಪಂಥೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹಸನುಲ್ ಹಕ್ ಇನು 2012 ರಿಂದ 2018 ರವರೆಗೆ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ,ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಹಸೀನಾ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

1971ರ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿಮೋಚನಾ ಯುದ್ಧದ ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ದಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇನು, 2024ರ ದಂಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಶ್ಟಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ ಹಸೀನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪವೂ ಇವರ ಮೇಲಿತ್ತು.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ICT-BD) ಎಂಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಇನುಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾರಕ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ನಿಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹೇರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಆದೇಶಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಇನು ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದಾಗ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಮೂವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಮಿತಿಯು ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು.

ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ICT-BD ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯೋಜಕ ಅಮೀನುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನು ಅವರ ವಕೀಲ ಸಿಫತ್ ಮಹ್ಮದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ವೈಷಮ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2024ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಢಾಕಾದ ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. 2024ರ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ದಂಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಬೀದಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 1,400 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಯುಎನ್ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಚೇರಿ ವರದಿಯ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2024 ರಂದು ಹಸೀನಾ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಸೀನಾ ಅವರ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಐಸಿಟಿ - ಬಿಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಸೀನಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪುಟದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಸದುಜ್ಜಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಮಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು.

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TAGGED:

SHEIKH HASINA
HASANUL HAQUE INU
AWAMI LEAGUE PARTY
CRIMES AGAINST HUMANITY
TRIBUNAL SENTENCES HASINAS ALLY

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